Centro Nacional de Meteorologia dos Emirados: país enfrenta flutuações climáticas nesta semana

ABU DHABI, 7 de fevereiro de 2024 (WAM) - Os Emirados Árabes Unidos estão sendo afetados por um sistema de baixa pressão na superfície que se estende do sudoeste, acompanhado por ventos úmidos do sudeste, juntamente com a extensão de uma depressão de ar superior, acompanhada por uma massa de ar frio, de acordo com o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês).

Em um comunicado, o NCM disse que, de domingo a terça-feira, e como resultado do aprofundamento gradual da depressão do ar superior, a quantidade de nuvens aumenta em áreas dispersas, acompanhadas por nuvens convectivas, associadas a chuvas de diferentes intensidades em intervalos, raios e trovões às vezes, com a possibilidade de granizo em algumas áreas com uma diminuição na temperatura.

O vento será de sudeste a nordeste, moderado a fresco, e forte em alguns momentos, especialmente com nuvens, trazendo poeira e areia. O mar estará agitado, em alguns casos muito agitado, no Golfo Arábico e no Mar de Omã, especialmente com nuvens.