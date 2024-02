Avião perde roda e faz pouso de emergência em Guarulhos

Um avião da companhia aérea Latam fez uma aterrissagem de emergência nesta terça-feira (6) após perder uma roda no aeroporto internacional de Guarulhos.

O voo, que saiu do Rio de Janeiro pouco depois do meio-dia com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, foi desviado para Guarulhos "para manutenção corretiva da aeronave", indicou a linha aérea em uma nota enviada à AFP, sem dar mais detalhes.

O aeroporto internacional de Guarulhos conta com pistas maiores do que as de Congonhas, um terminal urbano e de menor extensão.

Procurada pela AFP, a companhia não especificou se há informação sobre feridos. Em sua nota, explicou que "está oferecendo toda assistência necessária aos passageiros".

A Gru Airport, concessionária do terminal aéreo, tampouco ofereceu informações sobre o ocorrido.

O canal Golf Oscar Romeo, especializado em aviação, publicou no YouTube um vídeo que mostra a falta da roda interna do trem de pouso principal esquerdo da aeronave, identificada como um Airbus A319.

As imagens mostram um pouso sem intercorrências e o avião sendo acompanhado por veículos de emergência. A Latam afirmou que "adota todas as medidas operacionais e técnicas de segurança para garantir uma viagem segura para todos".