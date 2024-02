Abdullah bin Zayed participa da cerimônia de reconhecimento do Prêmio Zayed de Fraternidade Humana

ABU DHABI, 6 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, participou da cerimônia do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana, reconhecendo os homenageados da quinta edição da premiação de 2024.

A cerimônia, realizada na noite de segunda-feira no Memorial do Fundador sob o tema "Tales of Light" (Contos de Luz), contou com a presença do presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta; do vice-presidente da Indonésia, Ma'ruf Amin; do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Noura bint Mohammed Al Kaabi, ministra de Estado; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; Mariam bint Mohammed Almheiri, chefe do Escritório de Assuntos Internacionais da Corte Presidencial. Além do presidente do Departamento de Desenvolvimento Comunitário dos EAU, Mugheer Al Khaili; presidente do Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi, Mohamed Al Mubarak; presidente do Escritório Nacional de Mídia dos EAU, xeique Abdulla bin Mohamed bin Butti Al Hamed, além de vários funcionários de alto escalão, embaixadores, membros do comitê de julgamento do prêmio e personalidades internacionais.

A cerimônia de premiação coincidiu com a celebração do Dia Internacional da Fraternidade Humana, que foi unanimemente designado pelas Nações Unidas como um dia internacional em reconhecimento à assinatura do Documento sobre Fraternidade Humana em Abu Dhabi, em 4 de fevereiro de 2019.

O Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana reconheceu as organizações humanitárias indonésias Nahdlatul Ulama e Muhammadiyah; o cirurgião cardíaco de renome mundial professor Sir Magdi Yacoub; e a fundadora da ONG chilena Irmã Nelly Leon Correa como homenageados do prêmio de 2024. O prêmio homenageia indivíduos e organizações de todo o mundo que estão trabalhando para promover a solidariedade, a integridade, a justiça e o otimismo nos níveis local e internacional e criar avanços para a coexistência pacífica.

A cerimônia contou com comentários em vídeo do papa Francisco, líder da Igreja Católica; do Dr. Ahmed Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar; Joko Widodo, presidente da República da Indonésia; e Alberto van Klaveren Stork, ministro das Relações Exteriores da República do Chile.

A Nahdlatul Ulama e a Muhammadiyah, duas das maiores organizações islâmicas da Indonésia, foram premiadas por seus esforços humanitários e de construção da paz. Por meio desses esforços dedicados em facilitar hospitais, instituições educacionais e projetos de redução da pobreza, ambas as organizações ajudaram significativamente os membros da comunidade indonésia e outras populações vulneráveis em todo o mundo.

Sir Magdi Yacoub foi homenageado por seus esforços para estender o atendimento médico aos mais vulneráveis. Ele é o fundador da Fundação Magdi Yacoub para o Coração, no Egito, e da organização beneficente Chain of Hope (Corrente da Esperança), no Reino Unido. O Dr. Yacoub ajudou a salvar milhares de vidas, especialmente de crianças. Suas técnicas cirúrgicas pioneiras revolucionaram os transplantes cardíacos, e ele recebeu inúmeras honrarias, incluindo o título de Cavaleiro Britânico, a Grande Ordem do Nilo e a Ordem do Mérito da Rainha Elizabeth II.

A Irmã Nelly Correa, conhecida como Madre Nelly, foi reconhecida por seu trabalho na prestação de cuidados a mulheres presas e por ajudar a reintegrar as recém-libertadas em suas comunidades por meio de sua fundação Fundación Mujer Levántate (Fundação Mulher de Pé). Comprometida com os princípios da fraternidade humana, ela administra abrigos temporários para mulheres presas que não têm para onde ir quando são libertadas.

O papa Francisco disse que aqueles que foram agraciados com o Prêmio Zayed pela Fraternidade Humana 2024 são reconhecidos por seu compromisso unido com o progresso da humanidade e a promoção da coexistência pacífica. "Espero que o exemplo deles tenha sido um incentivo para que outros empreendam iniciativas nascidas da colaboração frutífera entre pessoas de diferentes religiões a serviço de toda a humanidade", afirmou.

O grande imã de Al-Azhar, Dr. Ahmed Al-Tayeb, declarou que este prêmio obtém sua força e continuidade - depois de Deus Todo-Poderoso - da estimada figura dos árabes, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan. "Ele reflete os esforços diligentes e a abordagem contínua dos Emirados Árabes Unidos na disseminação da cultura da fraternidade e da paz global", destacou.

Por sua vez, o secretário-geral do Prêmio Zayed para Fraternidade Humana, juiz Mohamed Abdelsalam, disse que o comitê julgador independente de 2024 analisou centenas de indicações de indivíduos e organizações inspiradoras e impactantes. "Os homenageados deste ano são verdadeiros campeões da fraternidade humana em todas as culturas, países e áreas. E demonstram que o prêmio realmente se tornou uma iniciativa global e uma plataforma significativa para promover os valores da fraternidade humana."

O xeique Yahya Cholil Staquf, presidente da Nahdlatul Ulama da Indonésia, ressaltou que a Nahdlatul Ulama tem a honra de receber o Prêmio Zayed de Fraternidade Humana de 2024, ao lado da organização indonésia Muhammadiyah. "Este momento realmente une o povo da Indonésia e as pessoas de boa vontade em todo o mundo. Esse prêmio nos permitirá continuar nossos esforços humanitários e de construção da paz como a maior organização islâmica do mundo, com mais de 121 milhões de membros", enfatizou.

O Dr. Haedar Nashir, presidente-geral da Muhammadiyah, disse estar cada vez mais entusiasmado em continuar trabalhando de forma otimizada na execução de funções humanitárias em nível local, regional e internacional. "Este Prêmio Zayed é muito importante e significativo para o movimento de fraternidade humana no mundo. É um impulso para aumentar a conscientização nos corações de todos os seres humanos de que não podemos viver sozinhos nesta terra e devemos estar juntos em uma fraternidade sincera e autêntica", salientou.

O cirurgião cardíaco de renome mundial, Sir Magdi Yacoub, atestou: "Sinto-me honrado por fazer parte desse grande esforço que une pessoas de todo o mundo para tratar a todos com justiça e integridade e não discriminar as pessoas. Estou ansioso para trabalhar com a equipe do Prêmio Zayed de Fraternidade Humana para alcançar nossos objetivos comuns".

Já a irmã Nelly Leon Correa, presidente e cofundadora da Fundação Mulher de Pé, declarou que a mais de 14 mil quilômetros de Abu Dhabi, na prisão feminina de Santiago, no Chile, as detentas estão acompanhando esta cerimônia. "Quando souberam que eu havia sido premiada, elas também se sentiram vencedoras e expressaram isso com gritos de verdadeira felicidade, um grito de alegria que raramente é ouvido dentro de uma prisão. Esse prêmio será um novo impulso para trabalharmos por elas, por seus filhos, por suas famílias", enfatizou.