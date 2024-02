Lixa, esmalte e cabine: tudo que você precisa pra fazer unha em gel em casa

As unhas em gel estão em alta. Seja pela praticidade em ficar com o esmalte intacto por muito mais tempo ou por apostar em diferentes tamanhos e formatos, a técnica tem bombado entre as influenciadoras, que já compartilham tutoriais de como obter resultados criativos e modernos sem sair de casa.

Para isso, é essencial investir em alguns materiais específicos e praticar bastante, uma vez que o passo a passo possui muitos detalhes para criar uma camada do gel por cima da sua unha natural, moldando o formato e o tamanho antes de finalizar com a pintura. O resultado? Unhas mais fortes e esmaltação com maior duração.

Além dos tutoriais disponíveis nas redes, veja os itens dos quais você vai precisar:

Para preparar sua unha natural

Kit com 12 peças de manicure e pedicure

Ideal para viagens ou apenas para manter tudo em um só lugar para uso doméstico

Estojo portátil

Conjuntos de pedicure de manicure feitos de aço de alta qualidade e resistentes

Para preparar a unha em gel

Prepara as unhas para um acabamento em gel

Contém primer, selante finalizador, higienizante e desidratador

Proporciona uma aplicação impecável e duradoura

Gel construtor, versátil e auto nivelante para todos os tipos de alongamento

Formulado para fornecer resultados de maior flexibilidade, adesão e força

Sua viscosidade média facilita a aplicação e garante um acabamento perfeito

Gel Led/UV adequado para aplicar em unhas acrílicas, acrigel, naturais, fibra de vidro e procedimentos para criação de unhas em geral

Ajuda a fortalecer as unhas com um revestimento brilhante e durável

Possui espessura fina, macia e maleável

Promete facilidade na aplicação e uma alta aderência aos géis

Acompanha uma embalagem prática e econômica em rolo

Bivolt: 110v - 220v

Uso profissional ou doméstico, com modo automático e manual

Seca qualquer tipo de esmalte, gel ou fibra

Cada lixa possui duas faces com diferentes gramaturas: 100 e 180. A face 100 é ideal para a remoção eficiente de material, enquanto a face 180 permite um acabamento suave e preciso.

Pacote com 25 lixas.

Use essas lixas na preparação de unhas de porcelana, gel e acrigel. Elas são essenciais para dar o toque final e obter resultados profissionais.

São laváveis, tornando a higienização entre usos rápida e conveniente.

Maior durabilidade

Cores com acabamento brilhante

Sela a unha natural

Se preferir um kit completo:

Kit acrigel unha cabine coletor e lixadeira 30.000 completo

Marca afirma que produtos são previamente testados

