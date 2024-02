Saiba quanto custa viajar no cruzeiro de luxo que dá uma volta ao mundo

Ainda é possível embarcar no Ultimate World Cruise, o cruzeiro que vai dar uma volta ao mundo em nove meses e tem sido acompanhado como se fosse um reality show nas redes sociais. Se você estiver disposto a desembolsar uma quantia a partir de R$ 75 mil para um dos roteiros possíveis, ainda pode embarcar em uma das próximas três paradas dessa aventura.

Saiba como será a viagem

Viagem começa e termina em Miami. O navio partiu de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, no dia 10 de dezembro de 2023 e a jornada termina no dia 10 de setembro de 2024, quando retorna a Miami. No total, são 9 meses ou 274 noites de viagem, passando por seis continentes e 60 países.

Passageiros viajam no navio de luxo Serenade of the Seas (Serenata dos mares). De propriedade da empresa Royal Caribbean International, que conta com piscina com teto de vidro retrátil, cafés, restaurantes, bares, minigolfe, escalada, teatro, spa, entre outras atividades.

Visita às maravilhas do mundo com muitas comodidades. Quem embarcar nessa viagem terá acesso a excursões para as maravilhas do mundo, incluindo a Muralha da China e o Taj Mahal, na Índia. Os preços incluem passagens aéreas em classe executiva, transporte entre o aeroporto, hotel e navio, além de uma estadia no hotel pré-cruzeiro e uma festa de gala. No navio, pacote de bebidas premium e serviço de lavanderia estão incluídos.

É possível comprar a viagem completa ou parte dela. A empresa ofereceu cinco pacotes aos viajantes. O principal inclui a "volta ao mundo" completa. Os outros quatro separam a viagem por segmento: Américas (36 destinos e 64 noites), Pacífico (40 destinos e 87 noites), Oriente Médio (44 destinos e 63 noites) e Europa (40 destinos e 63 noites).

Saiba os destinos e os preços disponíveis para as quatro partes restantes dessa viagem:

Roteiro 1: A primeira, nas Américas, partiu de Miami, Flórida, nos EUA, no dia 10 de dezembro de 2023. O cruzeiro passou por 36 destinos em 64 noites, incluindo três cidades do Brasil no final de dezembro: Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. No último dia do ano, os passageiros visitaram o Cristo Redentor — e passaram a virada para 2024 na Praia de Copacabana.

Valores não disponíveis porque a etapa da viagem já foi realizada.

Roteiro 2: Na sua segunda parte, a Asia Pacific Cruise parte de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, onde embarcam novos hóspedes no dia 11 de fevereiro. Até 9 de maio, o navio explora o Havaí, Bora Bora, na Polilésia Francesa e Tahiti. Em seguida, chega à Grande Barreira de Coral da Austrália, passa pelas belezas naturais de Bali e chega à Grande Muralha da China. Depois, segue para Tóquio, Kagoshima e vai até o Taj Mahal. No total, são 40 destinos e 87 noites.

Cabine interna: a partir de R$ 94.201,00 por pessoa*

Cabine com vista para o mar: a partir de R$ 104.001,00 por pessoa*

Cabine com varanda: a partir de R$ 133.921,00 por pessoa*

Roteiro 3: A terceira parte, a Middle East and Med Cruise, tem seu início em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com embarque de novos hóspedes no dia 9 de maio de 2024. Até 10 de julho, o navio vai passar por Dubai, pelo Egito e suas Pirâmides de Gizé. Depois, a viagem segue para a costa do Mediterrâneo a caminho de Barcelona, passa pelas ruínas da Grécia, como a Acrópole, até o Templo de Ártemis, na Turquia, ao longo do seu percurso. No total, 44 destinos e 63 noites.

Cabine interna: a partir de R$ 78.309,00 por pessoa*

Cabine com vista para o mar: a partir de R$ 83.199,00 por pessoa*

Cabine com varanda: a partir de R$ 110.399,00 por pessoa*

Roteiro 4: Por fim, a quarta parte é a Europe and Beyond Cruise que começa em Barcelona, na Espanha, onde novos hóspedes embarcam no dia 10 de julho de 2024. A viagem pelo mediterrâneo continua da Espanha, vai para Marrocos, depois segue pela região da Escandinávia e Islândia e inclui um passeio pelas águas termais na Lagoa Azul. Em seguida, a viagem segue por Nova York, passa pelas Bermudas e, por fim, no Perfect Day na ilha CocoCay, nas Bahamas, local exclusivo para passageiros da Royal Caribbean. A viagem termina no dia 10 de setembro, quando o navio volta à Nova York, completando nessa última fase 40 destinos e 63 noites.

Cabine interna: a partir de R$ 75.128,00 por pessoa*

Cabine com vista para o mar: a partir de R$ 80.568,00 por pessoa*

Cabine com varanda: a partir de R$ 105.048,00 por pessoa*

As reservas podem ser feitas pelo site da Royal Caribbean.

*Todos os preços iniciais são listados por pessoa, com base em ocupação dupla e sujeito a alterações a qualquer momento. Para outras categorias e reserva, consulte-nos ou contate um agente de viagens.

Fãs acompanham cruzeiro pelas redes sociais

"Reality show" no TikTok. Passageiros que já estão a bordo tem compartilhado o dia a dia do navio na plataforma — dos luxos aos perrengues. Tem gente do mundo todo obcecada em acompanhar o que está sendo chamado na rede de "melhor reality show dos últimos tempos" — um dos vídeos teve 300 mil curtidas.

"Bingo" de previsões. Quem está acompanhando a viagem já se encarregou de fazer uma cartela com previsões do que deve acontecer ao longo dos próximos 9 meses: dramas de vizinhos, casamento, passageiro clandestino, invasão de piratas e desistência, por exemplo.

Passageiros comentam sobre brigas e cardápio. Um dos passageiros disse que "as pessoas estão começando a brigar com familiares e estranhos, e muitos não se suportam mais". Outra passageira está dividindo impressões sobre a comida: salada caesar com pouco molho, steak tartate com gosto duvidoso, além de pratos incompletos.

"Código" entre swingers. Uma senhora fez um tour pela cabine, e mostrou um abacaxi de ponta cabeça enfeitando sua porta. As pessoas comentaram que aquele seria um sinal para que casais swingers identificassem outros com a mesma preferência. Ela afirmou que não sabia disso, mas mostrou outras cabines com a mesma placa.