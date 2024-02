Café onde quiser: testamos essa cafeteira portátil que não usa tomada

Ela funciona como uma prensa francesa, mas lembra um copo que pode ser levado por aí. Essa é a promessa da Pressca, uma cafeteira criada no Brasil com a premissa de ajudar a fazer (e a tomar) um bom café em qualquer lugar.

Mas será que funciona mesmo? O Guia de Compras UOL testou três produtos da marca Pressca: a cafeteira portátil, o espumador de leite e a balança.

Balança

O primeiro item a ser testado foi a balança. Posicionamos a colher sobre a base, selecionamos a quantidade de café que queríamos e fomos colocando o pó aos poucos. Quando ela se equilibrou, estava na medida. Bem fácil!

Cafeteira

Já ao abrir a cafeteira, rolou a dúvida de como desmontá-la para fazer o café, já que o manual veio dentro dela. No final das contas, era simples: só abrir a tampinha superior e puxar o êmbolo, que é a peça central, para cima. Partiu fazer café?

Primeiro é preciso tirar o êmbolo.

Então, é só colocar o pó de café dentro do copo e depois água quente na quantidade desejada (sem ultrapassar o limite máximo marcado na peça).

Deixe ali por 2 a 4 minutos.

Agora é só inserir o êmbolo e apertá-lo até o final.

O café será coado pelo filtro de inox do êmbolo.

A quantidade de pó e de água pode variar de acordo com o tipo de café e com o gosto de cada um. Nossa recomendação é testar!

Beber direto do copo funciona, mas pode não ser tão gostoso quanto beber em uma xícara. Mas aí vai de cada um, né?

Como o café fica armazenado dentro de três camadas de plástico (sem BPA), a temperatura se mantém muito bem.

Espumador de leite

Chegou o momento de testar o espumador de leite e, assim como os outros produtos, não tem mistério. É só você colocar o leite até a marca indicada (são 100 ml).

Se quiser, pode levar o recipiente ao microondas para esquentar o leite, senão, é só seguir para o próximo passo, que é encaixar a tampa com o êmbolo.Então, faça o movimento para cima e para baixo até a espuma dobrar o volume.

Por fim, é só tirar a tampa e servir. Por aqui, testamos com leite vegetal e funcionou muito bem.

