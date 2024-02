Costumo dizer por aqui que a forma como dirigimos influencia nosso carro em diversos aspectos, como consumo de combustível, durabilidade dos componentes e a segurança - a nossa e a dos outros. A indústria automotiva tem avançado cada vez mais na proteção dos ocupantes do veículo, com recursos que nos auxiliam o tempo todo evitando acidentes ou evitando danos maiores em caso de uma colisão.

Para checar se tudo funciona como deveria, são realizados testes de colisão por entidades como o Latin Ncap. Os quatro principais itens avaliados são: segurança dos adultos, de crianças, de vulneráveis na pista (como pedestres) e a eficiência dos sistemas de segurança existentes no veículo.

No site do Latin Ncap é possível encontrar como foram os testes realizados nos últimos anos, buscando por marcas e/ou veículos específicos. Também dá para baixar a lista completa dos resultados realizados desde 2020.

Colunistas do UOL

Essa busca é um pouco assustadora, se pensarmos que apenas oito veículos aparecem com a nota máxima (5 estrelas) nesta relação. E pior: muitos dos carros aparecem zerados nos testes realizados.

Por fim, gostaria de convidar a todos para uma reflexão sobre os resultados destas avaliações. Por que será que temos desempenhos tão ruins para carros na América Latina? Se compararmos com resultados na Europa, veremos que modelos vendidos também no Brasil oferecem uma segurança muito maior por lá.

Lembrando que os carros por aqui não estão nada baratos. Se levarmos em consideração o preço cobrado e o salário mínimo, nosso e deles, veremos que pagamos demais pelo que recebemos por aqui.

