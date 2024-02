'Os lençóis secam bem rápido': varal espiral otimiza espaço por R$ 36

Para quem mora em casa ou apartamento pequeno, com pouco lugar para estender roupas, vai gostar desse varal espiral que encontramos. Ele facilita na hora de secar peças maiores, como toalhas, cobertores e lençóis, e além de otimizar o espaço, seu formato espiral facilita a circulação do ar, acelerando a secagem.



O Guia de Compras UOL encontrou esse kit com duas unidades, da marca Nipo, que conta com cerca de 80 avaliações na Amazon e teve mais 50 compras só no último mês. Veja a seguir como o produto funciona e confira opiniões de quem já comprou.

Por que esse varal faz sucesso?

Compacto, cabe em lavanderias de todos os tamanhos;

Ideal para secar lençóis, mantas, colchas, edredons, toalhas e cobertores;

Comporta roupas de cama de até 2 metros;

Formato espiral proporciona melhor ventilação, permitindo que peças sequem mais rápido;

Não amassa o tecido;

Feito de aço inox, é resistente;

De fácil instalação: basta parafusar alça semelhante a cabide.

O que diz quem comprou?

O produto tem nota média de 4,3 (do total de cinco), na Amazon, parceira do UOL. Confira algumas opiniões de compradores.

Depois que você pega o jeito fica fácil de usar (na maioria das peças, logo mais falo sobre isso). O material não é dos melhores mas dá conta do serviço, só não sei da longevidade dele. Os lençóis secam bem rápido, e o ar parece circular bem por ele, acho que até melhor que um varal normal por conta dos diversos ângulos em que o tecido fica posicionado. (...) A economia de espaço não tem discussão. Chega de lençóis tapando a luz e ocupando o varal praticamente todo. Não usei para outras peças ainda mas acredito que deve caber pelo menos umas 3 camisetas e algumas meias. Vale muito a pena.

Vic

Muito satisfeitos com o cabide. É maior do que eu imaginava.

Marcelo Kischinhevsky

Melhor compra, meu espaço é limitado e está me ajudando muito.

Luiza

Uma boa ideia para espaços pequenos, super útil.

Cristiane Ap França Coelho

Principais reclamações

Alguns consumidores reclamam que o produto é frágil e não aguenta muito peso. Outros citam a dificuldade de manuseio.

Frágil. Não aguenta peso e de difícil manuseio.

Karen Costa

Material resistente, mas ponteiras de plástico soltam facilmente. Se for lugar com muito vento, ele gira e vai saindo do parafuso.

Teana Fátima Brandao de Souza

