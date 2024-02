'Pescaria' e voo baixo: colocar faixa de propaganda no céu é um perrengue

Quem visita as praias mais populares do país já deve ter visto faixas nas caudas de aviões pequenos, enviando mensagens aos banhistas e fazendo propagandas. A atração dos céus tem um segredo: os aviões não decolam com a faixa presa —mas tem de "pescá-la".

Como funciona

Processo de "pesca" da faixa exige muita experiência, já que o voo é muito baixo e tem um passo a passo calculado. Quem explica os detalhes é Marcus Vignoli, 47, que trabalha com a propaganda aérea há quase 10 anos e é sócio da Voe Marketing. A empresa faz sobrevoos nas praias gaúchas e nas de Santa Catarina com três aeronaves e três pilotos.

A faixa é feita com uma lona especial para aguentar o tranco, o atrito do vento quando é presa ao avião. No litoral isso é muito forte, então ela vai se desgastando. Antes do voo, um mastro segura ela na pista —que a gente chama de cabresto— e o piloto se comunica por rádio para saber a hora de pegá-la.

Na alta temporada, também acontece de o avião fazer três voos sem pousar. Apenas chegando perto da pista para deixar uma faixa e pegar outra.

Ele já viaja com duas ou três garateias, que é o gancho que pesca essa faixa. Ele desce baixo devagarinho e é orientado pela equipe de solo, por rádio. Quando chega em um ponto de segurança, aciona um botão e essa faixa é desconectada. A equipe vai, recolhe, libera para ele dar uma volta e já pescar a próxima.

Pedido de casamento? Sim

Pilotos vindos de várias áreas trabalham na empresa. Não existe uma formação específica para o reboque de faixa —nome técnico para a "pesca". A empresa começou em 2014, quando Marcus, então dono de uma agência de publicidade em Porto Alegre, se uniu ao piloto Alceu Feijó, que queria mudar de área depois de anos comandando aviões agrícolas. Foi quando os dois decidiram investir na propaganda aérea.

É um experimento que foi aperfeiçoado fora do Brasil. Sei que começou nos Estados Unidos, na região de Miami, porque troco conhecimento com empresas de lá. Por outro lado, o brasileiro acaba sempre inventando outras coisas, inovando.

Grande maioria dos clientes são empresas, mas ainda há pedidos de casamento ou desculpas. "Ainda existe o ' me desculpa, prometo não fazer mais isso' e até chá de revelação usando a faixa. Por ser um comunicado importante para essas pessoas, acaba marcando a gente também."

Voos corporativos também podem ter toque criativo, como brindes: além das faixas, a empresa de Marcus joga miniparaquedas dos céus, presenteando os banhistas com um brinde de quem contratou os serviços.

Cai na faixa de areia e gera todo um frisson. Ano passado a gente distribuiu fatias de pizza em uma ação no litoral gaúcho, com um vale-rodízio junto, deu tão certo que vamos repetir agora.

Todas as propagandas tem de ser comunicadas às autoridades para garantir o controle do tráfego aéreo e a segurança ambiental —o que inclui testes para calcular a velocidade da queda desses paraquedas.

Como nós voamos muito baixo, também é importante tomar cuidado com drones e coisas do tipo, então tudo é comunicado e homologado, por isso demora um tempo entre o contrato e a execução.

Faixa consegue "alcançar" até 2 milhões de pessoas em uma hora no ar. Apesar da concorrência mais forte hoje em dia, muitas empresas ainda querem estampar seu nome para os banhistas, diz Marcus.

'Carro de som' nos ares

Além das faixas, a empresa também oferece propagandas por áudio, fazendo uma espécie de carro de som nos ares —o que permite voos longe do litoral.

Nos voos sobre a terra, os pilotos são obrigados a duplicar a altitude mínima. O volume da propaganda sonora pode fazer com que ela não seja permitida em alguns lugares do Brasil, dependendo das leis, o que limita seu alcance, mesmo sendo uma alternativa mais barata.