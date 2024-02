'Trends' lança plano estratégico para 2024 e revela novo logotipo

ABU DHABI, 2 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A 'Trends Research and Advisory' lançou seu plano estratégico para 2024, que enfatiza a universalidade e a prontidão para o futuro. O centro revelou seu novo logotipo, que enfatiza a continuidade, a integração, o desenvolvimento, a modernidade, a prontidão e a universalidade.

O anúncio foi feito em uma coletiva de imprensa realizada pela entidade em sua sede em Abu Dhabi. O Dr. Mohammed Abdullah Al-Ali, CEO da Trends Research and Advisory, participou do evento ao lado de chefes de setores, diretores de departamentos, consultores, pesquisadores e profissionais da mídia.

O plano estratégico da Trends inclui programas inovadores, pesquisas, atividades e eventos que acompanham o progresso de sua visão global. O centro monitorará os possíveis riscos e desafios internacionais e desenvolverá visões que ofereçam soluções inclusivas.

O plano de tendências para 2024 se concentra em quatro aspectos principais: capacitar os jovens dos Emirados e aprimorar seu papel na pesquisa científica por meio do lançamento de iniciativas inovadoras e exclusivas. O plano visa fortalecer o papel do Trends Youth Council e capacitar jovens pesquisadores dos Emirados Árabes Unidos para assumir a gestão de vários setores e departamentos.

A segunda é expandir o escopo da pesquisa científica, acrescentando novos caminhos aos atuais programas de pesquisa científica. O plano busca aprimorar os programas de treinamento, garantir o gerenciamento sólido dos projetos lançados no início do ano, lançar a plataforma "Research Content Creators" e adicionar novos programas e iniciativas de pesquisa.

O terceiro pilar visa a fortalecer a presença internacional da Trends por meio de seus escritórios externos no Cairo, em Rabat e em Dubai. A Trends organizará mais seminários, conferências e fóruns internacionais, expandirá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa internacionais e abrirá novos escritórios.

O quarto aspecto é o setor de mídia, que reflete a visão da Trends e leva sua voz ao espaço público. O papel do Escritório de Comunicação de Mídia será fortalecido e desenvolvido com a introdução de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial, Metaverse e outras.

O plano atualizará o laboratório inteligente da Trends e o estúdio integrado, que foi estabelecido de acordo com a tecnologia digital de ponta e a inteligência artificial. O serviço de "podcast TRENDS" será aprimorado, e o centro ativará as parcerias de mídia com jornais locais, regionais e internacionais e com os principais veículos de mídia.

O propósito inclui o desenvolvimento do site e das plataformas da Trends. Isso se refere, em particular, à plataforma WhatsApp Knowledge, que atraiu a atenção de várias autoridades, acadêmicos, pesquisadores e estudantes universitários.

O Dr. Al-Ali disse que o plano da Trends para 2024 coincide com o décimo aniversário da criação do centro, que lançou seu novo logotipo, refletindo sua nova identidade corporativa e a prontidão para enfrentar os desafios futuros. "Temos o compromisso de apoiar o processo de pesquisa científica e melhorar a posição dos think tanks local, regional e globalmente", concluiu.