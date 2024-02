SP: Teste de HIV estará disponível em estações de metrô antes do Carnaval

O governo de São Paulo vai fazer duas ações de prevenção contra o HIV e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) nas estações do metrô Tietê e Jabaquara antes do Carnaval.

O que aconteceu

Campanha vai disponibilizar autotestes de HIV para os passageiros que quiserem nos dias 2 e 8 de fevereiro.

No dia 2, a ação acontece no metrô Tietê (Linha 1 - Azul). Além dos testes de HIV, governo também vai distribuir preservativos masculinos e femininos.

No dia 8, os profissionais estarão no metrô Jabaquara (Linha 1 - Azul). Nesse dia, também será possível fazer o teste rápido para sífilis.

Os resultados serão entregues na hora, em espaço próprio reservado. O governo disse que haverá biombos para atendimento individual.

Ação de conscientização sobre o HIV no Carnaval

Data: 2 e 8 de fevereiro

Horário: 10h às 15h

Locais: estações de Metrô Tietê e Jabaquara

Por que é importante testar mesmo sem sintomas?

As ISTs ocorrem principalmente por relação sexual desprotegida de camisinha - tanto oral, quanto vaginal ou anal - com uma pessoa infectada, ou da pessoa gestante para a criança durante a gestação, parto ou amamentação. Alguns tipos também podem ser transmitidos por contato com sangue, com lesões ou com objetos (sexuais ou não, como vibradores e lâminas de barbear).

Dessa forma, mesmo pessoas que nunca tiveram relações sexuais ou têm um parceiro fixo podem pegar uma infecção. Em alguns casos, ela pode se tornar detectável somente anos depois da infecção. "Muitas dessas IST são silenciosas e a pessoa pode não perceber os sintomas. Por isso, a prevenção e testagem regular são fundamentais", alerta a Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a OMS, se não forem tratadas, as ISTs podem levar a efeitos graves e crônicos à saúde, como câncer, doenças neurológicas e cardiovasculares, infertilidade, morte fetal para grávidas e aumento do risco de HIV. Já quando são acompanhadas desde o início, geralmente têm baixo risco de agravamento.

*Com Estadão Conteúdo