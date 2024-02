Quer o bronzeado por mais tempo? Estes sabonetes líquidos prolongam a cor

Quando lutamos para conquistar um bronzeado, não queremos de jeito nenhum que ele vá pelo ralo, não é? Pois bem, descobri mais um aliado nessa luta: sabonete líquido em óleo.

Já ouvi de várias dermatologistas que não precisamos passar sabonete no corpo todo - apenas nas áreas íntimas, pés e axilas -, pois isso só resseca a pele. Na temporada de verão, porém, aplicamos protetor solar e voltamos com areia na praia ou cloro da piscina. Como lidar? Com sabonete líquido em óleo, que limpa sem ressecar e ainda deixa a pele macia (sim, toda hidratação é bem vinda para manter o bronze).

Fiz esse teste: passei a temporada toda, de dezembro ao fim de janeiro, usando sabonetes líquidos em óleo no corpo todo - e valeu a pena, pois o bronze durou.

A seguir, conto quais são os meus preferidos. Em tempo: todos devem ser aplicados na pele molhada e enxaguados. Podem ser usados diariamente, tanto no verão, quanto no inverno. Depois que experimentar, duvido que consiga parar de usar.

Tem um cheiro bem gostoso, faz espuma quando em contato com a água e vem em embalagem pump, o que é superprático. Hidrata e limpa a pele preparando o terreno para a aplicação do hidratante.

Este óleo de banho com enxágue, que limpa e mantém a pele hidratada por 24 horas, é enriquecido com ativos que repõem a hidratação natural e restauram a barreira de proteção. Com pegada de dermocosmético, tem textura sedosa, não pegajosa, superleve, para deixar a pele macia e confortável.

Sem corantes e sem conservantes, é bem levinho. Desliza na pele quando você aplica e não faz espuma. Desenvolvido para todos os tipos de pele, incluindo as secas e sensíveis. Não tem perfume e também vem em embalagem pump, superprática.

Um clássico do chuveiro, que faz sucesso há anos por aqui. Não é barato, mas tem um cheiro maravilhoso de amêndoas (que faz o banho ficar ainda mais acolhedor e envolvente). Apresenta uma textura mais cremosa, que se transforma em espuma em contato com a água.

Rico em ácidos graxos e ômega-9, limpa, hidrata e suaviza a pele, deixando-a flexível. Bom para peles normais a secas. Um cuidado: você deixar o produto no boxe e entrarem algumas gotas de água na embalagem, a textura translúcida se torna leitosa. Melhor manter a salvo.

Tem ação 3 em 1: protege repara e restaura a barreira cutânea. E ainda deixa a sensação de pele hidratada. Com óleos nutritivos ricos em Ômega 3 e 6, forma uma barreira protetora ao mesmo tempo em que limpa sem agredir. A textura é mais grossinha e vira espuma quando você aplica na pele molhada. É fácil de espalhar e acalma a pele, ótimo para quando você exagerou um pouco no sol.

Um óleo hidratante para o banho, que reduz crises de ressecamento intenso, com fórmula hipoalergênica. Tem embalagem pump, é leve, mas faz espuma. Com pegada de dermocosmético, limpa, hidrata, tem ação anticoceira, reequilibra a pele e reduz o ressecamento. Traz na fórmula niacinamida, manteiga de karité e Aqua Posae Filiformis, que combate os fatores responsáveis pela pele extremamente seca.

Resumindo: se a prioridade for acalmar a pele, vá de Isdin. É uma pessoa que gosta de cheiros e texturas bem cremosas? O óleo de L'Occitane en Provence e o de L'Occitane au Brésil são ótimas pedidas. Tem a pele supersensível e não curte espuma? Opte por Bioderma. E se a sua pele tem ressecamento mais severo, o óleo de La Roche-Posay é a escolha certa!

