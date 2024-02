PlayStation 5 Slim ou normal: qual deles você deve levar para casa?

Você juntou uma grana e chegou o momento de comprar o tão desejado PlayStation 5. Qualquer busca pelo modelo, porém, retornará resultados capazes de confundir quem não está por dentro do mercado de games. Isso porque há um novo modelo do videogame sendo vendido no Brasil desde o final de janeiro: o PlayStation 5 Slim.

Qual é a diferença entre o novo modelo e o antigo? Eles têm as mesmas funcionalidades? Qual deles vale mais a pena? Abaixo vamos responder a essas e outras questões.

O que é o PlayStation 5 Slim?

Trata-se de um novo modelo que traz um design atualizado e um formato mais compacto em relação ao PS5 original. Essas mudanças fazem ele ter um volume 30% menor e uma redução no peso entre 18% e 24% em comparação ao modelo original.

Colocando isso em números, as dimensões da versão Slim são:

30,5 cm de largura, 9,2 cm de altura e 26 cm de profundidade;

Peso de 3,6 kg.

O modelo original tem:

39 cm de largura, 10,4 cm de altura e 26 cm de profundidade;

Peso de cerca de 4,5 kg.

No Brasil, o PlayStation 5 Slim chega para substituir a versão digital do console - que não conta com um drive leitor de Blu-ray. Enquanto no exterior há uma versão Slim capaz de ler discos, aqui a novidade coexistirá com o modelo original de PS5 em sua versão com leitor de Blu-ray, ao menos por enquanto.

O preço sugerido da novidade é de R$ 3.799,90, porém é possível encontrar o modelo por preço mais baixo na Amazon, parceira do UOL. O PlayStation 5 convencional sai por valores próximos de R$ 4.000.

PlayStation 5 Slim é melhor?

Se essa preocupação diz respeito à potência, vamos deixar claro logo de cara: os dois aparelhos têm exatamente a mesma capacidade. Não houve aprimoramentos em hardware do PlayStation 5 convencional para a sua versão Slim.

Isso também significa que as duas versões rodarão jogos da mesma forma e são igualmente compatíveis de forma nativa com jogos de PlayStation 4.

Há, porém, uma diferença: o espaço de armazenamento do PlayStation 5 Slim é maior: ele tem 1 TB, contra 825 GB do modelo original.

Serviço PlayStation Plus

A (já não tão mais) nova PlayStation Plus também funciona em ambas as versões. Vale lembrar que esse serviço permite jogar online e é vendido em três versões:

PlayStation Plus Essential: opção mais econômica. Jogos grátis todo mês, catálogo de jogos para download, descontos e possibilidade de guardar os saves na nuvem. Sai por R$ 34,90 para assinatura mensal, R$ 84,90 para a trimestral e R$ 278,90 para a anual.

opção mais econômica. Jogos grátis todo mês, catálogo de jogos para download, descontos e possibilidade de guardar os saves na nuvem. Sai por R$ 34,90 para assinatura mensal, R$ 84,90 para a trimestral e R$ 278,90 para a anual. PlayStation Plus Extra: Tem todos os benefícios do Essential e tem um catálogo de jogos de PS4 e PS5 mais recheado. Sai por R$ 52,90 para assinatura mensal, R$ 139,90 para a trimestral e R$ 475,90 para a anual.

Tem todos os benefícios do Essential e tem um catálogo de jogos de PS4 e PS5 mais recheado. Sai por R$ 52,90 para assinatura mensal, R$ 139,90 para a trimestral e R$ 475,90 para a anual. PlayStation Plus Deluxe: Além de tudo que já falamos, tem um catálogo de jogos clássicos e experimentação de jogos. Sai por R$ 59,90 para assinatura mensal, R$ 159,90 para a trimestral e R$ 538,90 para a anual.

Qual versão devo levar para casa?

Aqui a resposta é: depende.

Se você já possui um PlayStation 5, não há praticamente nenhum motivo para a troca.

Se a ideia for pegar um Slim para ter um armazenamento maior, talvez valha considerar comprar um SSD compatível com o PS5 (modelos de 1TB saem por menos de R$ 1.000), que incrementará o espaço disponível, ao invés de trocar o videogame como um todo.

Agora se você não possui um PlayStation 5, o Slim parece um negócio melhor.

Aqui, porém, há de se considerar um fator: se você é do tipo que compra games em mídia física, especialmente pela possibilidade de revender, não poderá fazer isso com a versão Slim, a não ser que compre um drive de Blu-ray que é vendido a parte (e não sai barato).

Se a ideia é comprar jogos pela loja online do PlayStation 5, o Slim é a compra certa, já que ele é mais barato e mais compacto, além de ter originalmente mais espaço disponível.

