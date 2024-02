Pastor proíbe 'coração de dorama' entre jovens: 'A forma como o diabo age'

O pastor Ailton Junior, líder da Igreja Assembleia de Deus em Caruaru, Pernambuco, viralizou nas redes sociais ao condenar os doramas —séries de TV asiáticas que se tornaram muito populares nos últimos anos.

As declarações feitas pelo religioso repercutiram na internet —dentro e fora da Assembleia de Deus—, e a maioria dos comentários a respeito é de reprovação ao pastor.

O UOL procurou o pastor para comentar o caso, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

O que aconteceu:

O pastor Ailton Junior realizou um culto no dia 28 de janeiro, durante o encerramento do 22º Congresso de Adolescentes.

Coração de dorama "proibido". Toda a cerimônia foi transmitida no canal da IEADPE no YouTube. No vídeo, no momento 1:14:50, ele começa a falar que alguns conteúdos audiovisuais consumidos pelos jovens são prejudiciais à santificação, até que cita os doramas e proíbe o gesto de coração feito com os dedos.

Não façam mais o coração de dorama nos púlpitos da igreja para tirar fotos. Vocês sabem o que é dorama? Quem aqui sabe o que é dorama? [É a] Defesa da androginia! Não há definição de macho, nem fêmea. E todo mundo fazendo o sinal de dorama porque são ignorantes.

E depois vem um bando de pastor falando que não entende porque a juventude está se afastando de Deus.



Que o problema é o mundo e não a falta de noção deles, que criam 10k de interpretações da Bíblia pra monetizar.



Enquanto o pastor falava sobre dorama, parte da plateia jovem aparenta estar surpresa, mas ele continua: "Você acha que as coisas estão fáceis? Você acha que vim fazer showzinho aqui? Eu vim lutar!", declarou.

Quando você assiste doramas e outras séries da TV, de morte, de 'vampiragem', e de tantas desgraças que há, você está se acostumando com a forma como o diabo age.

O trecho em que Ailton fala dos doramas foi cortado e compartilhado por vários perfis nas redes sociais, o que culminou em diversas críticas. A maioria dos internautas reprovava a fala do pastor, demonstrando que ele desconhecia as séries asiáticas, já que a maioria das obras possui uma visão conservadora dos relacionamentos e com valores compartilhados pelos cristãos, como amor, fidelidade no namoro e baixo conteúdo erótico.