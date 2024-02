Número de passageiros do GCC para Barbados cresce 32% em 2023

DUBAI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) -- A dnata anunciou que fez uma parceria com o Visit Barbados com o objetivo de atrair mais viajantes da região do GCC. O acordo vem após a autoridade oficial de turismo do país insular caribenho relatar um aumento de 32% no número de viajantes do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) em 2023, em comparação com o ano anterior.

As últimas chegadas de passageiros demonstram um crescimento notável nas viagens para Barbados dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Catar. O Visit Barbados nomeou a dnata Representation Services, sediada em Dubai, como sua representante exclusiva de vendas, marketing e relações públicas no GCC, para levar as últimas notícias, tarifas exclusivas, itinerários sob medida e muito mais do destino aos viajantes da região.

Rakhi Purohit, chefe de serviços de representação da dnata, comentou: "Estamos orgulhosos de fazer parceria com o Visit Barbados e esperamos promover a ilha como um destino de alto valor, sofisticado e multifacetado". Já o ministro de Turismo e Transporte Internacional de Barbados, Ian Gooding-Edghill, lembrou que o país oferece um destino de férias de longa distância atraente para o GCC.