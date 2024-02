Instituto Sigilo: como consultar indenização de R$ 15 mil do Auxílio Brasil

Do UOL, em São Paulo

O Instituto Sigilo, também conhecido oficialmente como Instituto Brasileiro de Defesa da Proteção de Dados Pessoais, Compliance e Segurança da Informação, anunciou o lançamento de um portal com o objetivo de permitir que os beneficiários do programa Auxílio Brasil possam verificar se seus dados pessoais foram comprometidos e se possuem direito a alguma forma de compensação.

Instruções para acesso ao portal

Para realizar a verificação, os beneficiários devem acessar o portal do Instituto por meio do link (https://api.sigilo.org.br/auxiliobr/) e selecionar a opção "Conferir se tenho direito", localizada no início da página.

A verificação requer a inserção de informações como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone, acompanhadas da concordância com os termos da Política de Privacidade e dos Termos de Uso do site.

Decisão está sujeita a alterações

Em setembro, o Judiciário Federal determinou o pagamento de R$ 15 mil a cada pessoa afetada pelo vazamento de dados relacionados ao programa Auxílio Brasil.

Contudo, é importante ressaltar que essa decisão está sujeita a possíveis recursos legais, indicando que não há garantias concretas de pagamento.

Lançado durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro em 2021, o programa foi encerrado pelo presidente Lula em 2023, quando o governo reintroduziu o Bolsa Família com novas diretrizes.

Consulta não garante pagamento imediato

A verificação fornece informações sobre se a pessoa está listada na base de dados supostamente comprometida e se é elegível para receber compensação.

No entanto, é crucial observar que isso não implica em um pagamento imediato, pois o processo legal ainda está em andamento.

Conforme enfatizado por um porta-voz, o principal propósito do portal é informar às pessoas se têm direito a uma compensação, permitindo que manifestem seu interesse no processo.