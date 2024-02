Luz piscou? Filtro de linha protege seus aparelhos e custa menos de R$ 40

É sempre bom proteger nossos aparelhos eletrônicos, principalmente os mais caros, de quedas e oscilações nas redes de energia (como explicamos aqui). Em casa, o ideal é ter filtros de linha —aqueles com diversas entradas, que também servem para multiplicar as tomadas.

Mas também há uma solução que cabe no bolso (literalmente), para você levar para onde for, seja para ligar o notebook, o tablet e outros equipamentos, como a geladeira e o freezer. Estar protegido em qualquer lugar é especialmente interessante nestes tempos de apagões, tempestades e raios. O filtro de linha portátil mais reconhecido é o iClamper Pocket, da Clamper, que está com desconto.

O que ele tem de bom?

Diferentes opções de encaixe: 2 pinos, 3 pinos e 3 pinos "fit" (curvado, para ser usado atrás de móveis, por exemplo)

Portátil, pode ser levado para qualquer lugar, seja o escritório ou uma viagem

Também é útil para locais onde fica difícil colocar um filtro de linha (por exemplo, uma geladeira ou televisão contra a parede)

É uma barreira para evitar que interferências, descargas elétricas ou curtos-circuitos danifiquem os aparelhos conectados

Protege mesmo em ambientes sem aterramento

Luz LED indicativa de funcionamento, que também serve de decoração

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Vale a pena?

Com certeza. Seja para viagens ou para uso em casa, é um dispositivo de segurança importante para nossos eletrônicos. É útil especialmente se a rede elétrica da sua casa, ou do local onde você está, é instável, com quedas de energia.

Por um preço tão baixo, pouco mais de R$ 30, o iClamper Pocket pode salvar um aparelho que custa dezenas de vezes mais.

Quem comprou, inclusive eu, aprova. Na Amazon, o produto tem mais de 4.000 avaliações de clientes, com nota média 4,8 (de 5). A Clamper é uma das marcas mais reconhecidas e confiáveis de filtros de linha.

Veja o que diz quem comprou

Protetor de surtos. Simples e perfeito. Investimento que vale a pena. Você só lembra dessas coisas quando salva seu aparelho de uma queima. Edu Guarujá

Excelente para casa e viagens. Recomendo o produto, mantém a qualidade da empresa. Inclusive usei em viagens e em casa. Gustavo Faria Lopes

Superou expectativas. O Clamper iClamper Pocket Fit 3P 10A superou minhas expectativas. O formato em "L" é genial, tornando-o versátil para se ajustar a praticamente qualquer tomada. Sua eficácia em proteção e o design compacto fazem dele uma escolha confiável para diversas situações. jmarconi

Prático e Seguro. Comprei para a geladeira, devido à grande queda e volta de energia no bairro, por enquanto está funcionando perfeitamente! Material de ótimo acabamento! Henrique Dias

Qualidade. Gostei bastante do produto, comprei por menos de R$ 30 e valeu muito a pena. É compacto, sendo fácil de levá-lo para diferentes lugares e o material de sua construção possui uma resistência adequada, atendendo as minhas necessidades. Assim, recomendo o produto, visto sua qualidade e conformidade de sua proposta funcional. Maicon Marcos

Excelente produto. Funciona muito bem, vale a pena proteger seus equipamentos com produtos Clamper... tenho vários. Cláudio Luis Souza Borges

Excelente. Ótima proteção para os equipamentos eletroeletrônicos, tenho um filtro de linha Clamper 5 também e ambos excelentes. Ótima qualidade e acabamento transparente, ótima linha de produtos. Edson Carlos Santos de Paula

