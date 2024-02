Dubai se prepara para receber a Cúpula Mundial de Governos

DUBAI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Cúpula Mundial de Governos (WGS, na sigla em inglês), que busca aprimorar a solidariedade global e moldar o futuro dos governos, se tornou um evento aguardado em todo o mundo. Lançada pelos Emirados Árabes Unidos, a cúpula tem atraído cada vez mais atenção nos últimos anos de governos, formuladores de políticas e do público, desempenhando um papel significativo na formação do futuro do mundo.

A edição de 2024 da cúpula ocorre em um momento em que o mundo enfrenta inúmeros desafios econômicos e sociais, com o papel da tecnologia e da inteligência artificial crescendo no direcionamento das economias e nas diversas operações de governos e instituições. A cúpula serve como uma oportunidade para fortalecer a colaboração entre governos, sociedade civil e setor privado, resolvendo problemas globais por meio da cooperação internacional. Ela também serve como uma plataforma para trocar ideias e estimular a inovação para enfrentar esses desafios.

O WGS2024 se concentra em seis temas principais: aceleração e transformação do governo, inteligência artificial e as próximas fronteiras, reimaginação do desenvolvimento e economias futuras, sociedades futuras e educação, sustentabilidade e as novas mudanças globais, e urbanização e prioridades globais de saúde.

A cúpula, que teve sua edição inaugural em 2013, tem o objetivo de reunir entidades governamentais federais, locais, regionais e internacionais para realizar o intercâmbio de conhecimento e disseminar as melhores práticas administrativas governamentais por meio da apresentação de experiências e conhecimentos distintos.

A cúpula contou com mais de 150 especialistas internacionais que participaram de 30 sessões de diálogo e workshops com a presença de mais de três mil pessoas. Isso levou a um diálogo aberto que definiu novas expectativas e aspirações para o desempenho público, estabelecendo um novo modelo de transparência governamental.

Na segunda edição, em 2014, a cúpula testemunhou a abertura do Museum of Future Government Services, uma exposição interativa que explora o futuro dos serviços de viagem, saúde e educação. O evento contou com a participação de mais de 60 palestrantes de destaque em sessões importantes e interativas, incluindo líderes, tomadores de decisão, ministros, CEOs, líderes de pensamento, funcionários do governo e especialistas, com mais de 4.700 pessoas representando entidades governamentais de vários países.

Em 2015, a WGS entrou em sua terceira edição em parceria com organizações internacionais, incluindo as Nações Unidas, o Banco Mundial, o Fórum Econômico Mundial, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, universidades globais, acadêmicos, pesquisadores e representantes governamentais de 93 países. A cúpula reuniu mais de quatro mil participantes e contou com mais de 100 palestrantes de fora do país.

A cúpula de 2016 testemunhou dez mudanças radicais, incluindo a transformação da cúpula em uma organização internacional, a mudança do nome da cúpula de Cúpula Governamental para Cúpula Governamental Mundial e a introdução do prêmio "Melhor Ministro do Mundo".

Em 2017, a WGS recebeu mais de quatro mil líderes e funcionários dos setores público e privado, representando mais de 150 países e sete organizações internacionais. A quinta cúpula, que contou com mais de 190 palestrantes em mais de 150 sessões e atividades interativas, abordou vários tópicos, incluindo felicidade, mudança climática, juventude e previsão do futuro, abordando desafios e oportunidades únicos.

A sexta edição, em 2018, reuniu mais de 280 líderes de pensamento em mais de 130 sessões interativas, abordando questões urgentes do futuro, como a governança da inteligência artificial, o redesenho do governo, o futuro da medicina, a educação e os recursos.

A sétima edição, em 2019, reuniu mais de quatro mil líderes políticos globais, tomadores de decisão, pesquisadores, especialistas e inovadores de 140 países. Aproximadamente 600 líderes de pensamento participaram de mais de 200 sessões.

A cúpula de 2022, realizada na Expo 2020, atraiu mais de 25 mil participantes virtualmente e pessoalmente. Ela incluiu altos funcionários de governo, chefes de organizações internacionais, líderes do setor privado, inovadores e especialistas de mais de 140 países. O evento incorporou a plataforma global mais significativa e abrangente dedicada a vislumbrar e orientar o futuro dos governos em todo o mundo. Durante três dias, a cúpula recebeu mais de 640 líderes e especialistas, que participaram de quase mil sessões, workshops, reuniões e discussões.

A edição de 2023 reuniu mais de dez mil pessoas de 140 países e aproximadamente 300 palestrantes. O evento explorou várias questões, incluindo cidades do futuro, governança de políticas futuras, o papel dos dados na formação do futuro e questões críticas que moldarão o mundo nas próximas décadas.