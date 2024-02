Depois do limão, agora é a vez da água com canela; mas será que emagrece?

Na China, a canela era conhecida desde 2.500 anos a.C. e tinha mais valor que o ouro. No Egito, era utilizada para embalsamar os mortos junto com outros condimentos. Na culinária, ela ocupa um lugar especial no mundo das especiarias e seu consumo é apontado como positivo para a saúde. Um desses benefícios seria que tomar água com canela ajuda a emagrecer. Será?

"O papel da canela no emagrecimento pode ser atribuído à possível regulação da glicose e ao efeito termogênico, mas seu impacto na queima calórica é limitado e não é uma solução única para perda de peso", afirma Isolda Prado, médica nutróloga, professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas) e diretora e docente da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

A médica explica que a presença de compostos como o cinamaldeído, presente na casca do caule e na casca da raiz da árvore, pode aumentar a atividade metabólica. A substância ativa o receptor de vaniloides tipo 1 (TRPV1), que estimula a produção de calor no corpo, um processo conhecido como termogênese.

A termogênese envolve a conversão de calorias em calor, resultando em um aumento temporário da temperatura corporal. Esse processo pode elevar o gasto energético, contribuindo para o metabolismo e potencialmente auxiliando na queima de calorias. No entanto, o efeito termogênico da canela é considerado leve, e outros fatores, como dieta e atividade física, desempenham um papel crucial na regulação do peso corporal. Isolda Prado, médica nutróloga

Canela diminui a glicose no sangue?

Segundo Patricia Rodrigues, nutricionista clínica no Ambulatório de Nutrição em Saúde Cardiovascular do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo, alguns estudos apontam que a canela pode contribuir para evitar picos de hiperglicemia após a refeição, retardando a absorção do carboidrato da dieta, reduzindo a captação de glicose a nível intestinal e potencializando a ação da insulina. Outros indicam que o consumo da especiaria pode diminuir a glicemia em jejum e a resistência à insulina, beneficiando pacientes com diabetes.

Um estudo de 2021 realizado com 160 pessoas de ambos os sexos, que tinham entre 18 e 80 anos, com diabetes tipo 2, em uso de antidiabéticos orais e com hemoglobina glicada maior ou igual a 6,0% foi feito em cinco Unidades Básicas de Saúde, em Parnaíba, no Piauí.

Os participantes foram divididos em dois grupos de 80 pessoas e cada indivíduo recebeu cápsulas de 3 g de canela por dia ou placebo, para serem tomados em combinação com seus hipoglicemiantes orais habituais.

Após 90 dias, os participantes do grupo que tomou canela tiveram redução de 0,2% da hemoglobina glicada e 0,55 mmol/L da glicemia venosa em jejum em comparação ao grupo placebo. Apesar do efeito discreto, a canela reduziu as medidas glicêmicas de pessoas com diabetes tipo 2.

Mas é bom reforçar que o estudo foi feito com poucas pessoas e mais pesquisas são necessárias para afirmar os benefícios da especiaria nesse sentido.

De acordo com Andréa Waisenberg, nutricionista, especialista em nutrição esportiva pela USP e proprietária da clínica iDeaNutri, não há um consenso sobre a ação da canela na redução da glicemia, alguns trabalhos concluem que sim, outros são inconclusivos.

A maioria dos estudos são feitos in vitro com 'canelas padronizadas' que apresentam uma determinada concentração de ativo em seu extrato. Geralmente, os trabalhos são realizados com poucos indivíduos e metodologias diferentes, o que impede que sejam comparáveis entre si. Para uma conclusão definitiva, são necessários mais estudos que definam concentrações e mecanismos que apontem para recomendações mais específicas. Andréa Waisenberg, nutricionista

Na avaliação da nutricionista Patrícia Rodrigues, como a quantidade contida na água com canela (em pó ou em casca) pode não ser suficiente para impactar no controle glicêmico, a terapia medicamentosa associada à uma alimentação saudável e a prática de atividade física continua sendo a melhor estratégia para regular o açúcar no sangue.

Canela contém propriedades antioxidantes

Uma outra vantagem atribuída à canela, de acordo com a diretora da Abran, é que ela possui compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, como polifenóis, flavonoides e ácido cinâmico. Essas substâncias ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo (moléculas que aceleram o envelhecimento precoce das células), reduzindo o estresse oxidativo e contribuindo para a prevenção de danos celulares e doenças associadas, como diabetes, síndrome metabólica, obesidade, hipertensão arterial.

"O efeito antioxidante da canela também possui um papel protetor contra diversas condições, incluindo doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e alguns tipos de câncer. Ela não é uma cura definitiva para essas doenças, mas pode oferecer benefícios como parte de um estilo de vida saudável", pondera a nutróloga Isolda Prado.

Água com canela é melhor que suco de caixinha e refrigerante?

Para pessoas que têm dificuldade de beber água durante o dia, saborizar a água com canela pode ser uma estratégia para estimular o paladar e aumentar a ingestão hídrica, segundo Rodrigues. O preparo é simples: basta ferver uma canela em pau para 250 ml de água por 5 minutos, tampar, esperar amornar e consumir.

Uma outra vantagem da água com canela, completa a nutricionista Andréa Waisenberg, é que ela é uma opção natural e mais saudável comparada às bebidas adocicadas artificialmente e que possuem aditivos químicos (conservantes, aromatizantes etc.), como os refrigerantes e sucos de caixinha.