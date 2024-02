Criação de vagas nos EUA deve ter desacelerado em janeiro

Por Lucia Mutikani

WASHINGTON (Reuters) - A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos provavelmente desacelerou levemente em janeiro, uma vez que uma economia resiliente e a produtividade forte dos trabalhadores incentivaram a maioria das empresas a manter seus funcionários, uma tendência que pode fazer com que a expansão econômica seja mantida este ano.

O relatório de emprego do Departamento do Trabalho, que será acompanhado de perto nesta sexta-feira, pode diminuir ainda mais as expectativas do mercado financeiro de um corte na taxa de juros em março, com a previsão de que o crescimento anual dos salários tenha mantido seu ritmo sólido no mês passado.

O Federal Reserve deixou a taxa de juros inalterada na quarta-feira. O chair do Fed, Jerome Powell, ofereceu um amplo aval da força da economia, dizendo a repórteres que a taxa de juros havia atingido seu pico e que cairá nos próximos meses.

A maioria dos economistas deu de ombro para as recentes demissões de alto nível, incluindo os 12.000 cortes de pessoal anunciados pela UPS nesta semana, argumentando que o foco deveria estar na produtividade dos trabalhadores, que ultrapassou um ritmo de crescimento anualizado de 3% por três trimestres consecutivos, e no arrefecimento dos custos trabalhistas.

"Há cada vez mais relatos de algumas demissões, mas não vejo nenhuma mudança significativa em termos do impulso geral da economia", disse Brian Bethune, professor de economia do Boston College. "Se os trabalhadores são produtivos, por que você não iria querer contratar?"

A pesquisa deve mostrar abertura de 180.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 216.000 em dezembro, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

As estimativas variaram de 120.000 a 290.000. O resultado ficaria abaixo da média mensal de 225.000 empregos em 2023, mas bem acima dos cerca de 100.000 por mês necessários para acompanhar o crescimento da população em idade ativa.