Clube Equestre de Abu Dhabi sediará a Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de cavalos árabes de raça pura

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Clube Equestre de Abu Dhabi sediará a 31ª edição da Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos de cavalos árabes de raça pura no sábado, 17 de fevereiro. O campeonato será realizado em uma distância de 2,2 quilômetros, com o apoio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

O torneio contará com a participação de mais de 100 cavalos competindo em sete corridas de várias categorias e distâncias, o tornando um dos mais importantes eventos de corrida de cavalos árabes de raça pura realizados no hipódromo de Abu Dhabi.

Eng. Ali Al Sheibah, diretor-geral do Clube Equestre de Abu Dhabi, elogiou o apoio e a atenção contínuos da liderança dos Emirados Árabes Unidos para os cavalos árabes de raça pura, levando à promoção, ao prestígio e ao desenvolvimento internacional das corridas relacionadas. "Esse campeonato reflete o espírito único dos esportes equestres e serve como uma plataforma para aumentar a estatura dos cavalos árabes de raça pura e seu nobre legado conectado aos valores de nossa comunidade, juntamente com nosso compromisso inabalável de promover sua rica herança de corridas. Os proprietários correrão com seus melhores cavalos, montados por cavaleiros de elite, em uma corrida em que todos buscam ganhar o cobiçado título", disse Al Sheibah.