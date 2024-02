Acuados, habitantes de Gaza temem ataque israelense ao último refúgio

Por Nidal al-Mughrabi

(Reuters) - As forças israelenses bombardearam na sexta-feira os arredores do último refúgio no extremo sul da Faixa de Gaza, onde desabrigados, encurralados contra a cerca da fronteira, disseram temer um novo ataque sem ter para onde fugir.

Mais da metade dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza estão agora desabrigados e amontoados em Rafah. Dezenas de milhares de pessoas chegaram nos últimos dias, carregando pertences nos braços e crianças em carrinhos, desde que as forças israelenses lançaram um dos maiores ataques da guerra na semana passada para capturar Khan Younis, a principal cidade do sul, ao norte de Rafah.

Se os tanques israelenses continuarem avançando, "teremos duas opções: ficar e morrer ou escalar os muros até o Egito", disse Emad, de 55 anos, empresário e pai de seis filhos, contatado por meio de um aplicativo de bate-papo para celular.

"A maior parte da população de Gaza está em Rafah. Se os tanques invadirem o local, haverá um massacre como nunca houve durante esta guerra."

O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse no final da quinta-feira que as tropas agora se voltariam para Rafah, que, juntamente com Deir al-Balah, ao norte de Khan Younis, está entre as últimas áreas que ainda não foram invadidas em um ataque de quase quatro meses.

"Estamos cumprindo nossas missões em Khan Younis, e também chegaremos a Rafah e eliminaremos os elementos terroristas que nos ameaçam", afirmou Gallant em um comunicado.

Como a única parte de Gaza com acesso à limitada ajuda médica e de alimentos que atravessa a fronteira, Rafah e as partes adjacentes de Khan Younis se tornaram um local repleto de barracas improvisadas que se agarram à lama do inverno.

O vento e o clima frio aumentaram o sofrimento, derrubando as tendas ou inundando-as.

"O que devemos fazer? Vivemos em várias misérias, uma guerra, fome e agora a chuva", disse Um Badri, mãe de cinco filhos deslocada da Cidade de Gaza que agora vive em uma barraca em Khan Younis, também contatada por telefone.

"Costumávamos esperar pelo inverno para ver a chuva da varanda de nossa casa. Agora, nossa casa não existe mais, e a água da chuva inundou a barraca em que fomos parar."

OFERTA DE TRÉGUA

A guerra de Gaza foi desencadeada por combatentes do Hamas que atravessaram a cerca da fronteira com Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, as autoridades de saúde de Gaza afirmam que mais de 27.000 palestinos foram confirmados como mortos, com milhares de corpos perdidos entre as ruínas, em um ataque israelense que destruiu grande parte do território.

Os mediadores estão aguardando uma resposta do Hamas, grupo militante que governa Gaza, a uma proposta elaborada na semana passada com os chefes de espionagem de Israel e Estados Unidos e transmitida pelo Egito e pelo Catar, para o primeiro cessar-fogo prolongado da guerra. Os moradores esperam que isso acabe com os combates antes que os tanques entrem em Rafah.