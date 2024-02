Volta às aulas sem bagunça: veja dicas e acessórios para organizar material

As férias escolares estão oficialmente encerradas para muitas crianças e adolescentes e, com isso, é hora de volta às aulas —o que pode ser um desafio, especialmente para as famílias que estão iniciando esse caminho pela primeira vez.

Para arrumar e organizar o material escolar, nada melhor do que lançar mão de itens como porta-lápis, pastas, cestos e outros acessórios que podem ajudar e muito nessa hora. Confira algumas sugestões a seguir:

Por que é importante organizar?

Um ambiente organizado pode ajudar a aumentar a concentração. Em um estudo recente, pesquisadores da Índia concluíram que uma mesa de estudos arrumada reduz o estresse e a ansiedade, melhorando o foco das pessoas em suas atividades.

"Organizar o material escolar é importante para facilitar o estudo e garantir um ambiente propício para o aprendizado", afirma a personal organizer Karina Lara, de São Paulo.

A especialista dá algumas dicas para fazer isso:

O primeiro passo é avaliar as sobras de material escolar do ano anterior e separar em: itens que podem ser doados, que serão descartados e os que serão reaproveitados.

Depois, é hora de separar todo o material escolar por categorias como lápis de cor e de escrever, canetas, cadernos, livros etc. "Isso vai facilitar na hora de procurar algo específico", diz Lara.

Deixe os itens de uso frequente (como lápis, borracha, canetinha etc.) em cima da bancada, em potes, cestos ou estojos, com fácil acesso para a criança. O restante pode ficar em prateleiras ou em gavetas.

Importância da rotina

Outro ponto importante é criar uma rotina de arrumação, ou seja, preocupar-se em manter tudo no seu devido lugar ao longo da semana, após o uso.

"A organização é um hábito que se desenvolve ao longo do tempo. Comece com pequenas mudanças e vá ajustando conforme necessário para encontrar o que melhor se adapta a sua família", afirma Mariana Salles, personal organizer, também de São Paulo.

"Cada criança é única e é importante adaptar as sugestões de acordo com as características individuais para tornar o processo mais leve e menos estressante para elas", acredita.

