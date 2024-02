5 esportes de verão para ganhar músculos, saúde e bem-estar

Além de trabalhar os músculos, melhorar o condicionamento cardiovascular e a saúde em geral, a prática de esportes ao ar livre traz muitos benefícios para a saúde mental, já que o contato com a natureza eleva o bem-estar gerado pela atividade física, ajudando a aliviar o estresse, a ansiedade e até sintomas de depressão.

Atividades coletivas ou praticadas em duplas também são excelentes para melhorar e fortalecer os laços sociais entre os participantes.

A seguir, mostramos alguns esportes que você pode experimentar no verão para aproveitar esses e outros benefícios.

1. Stand up paddle (SUP)

Essa combinação de remo e surfe possibilita enfrentar ondas radicais ou simplesmente remar em águas calmas, proporcionando momentos de relaxamento em meio à natureza.

Exige esforço de ombros, braços, costas, abdome e pernas, contribuindo para o fortalecimento dos músculos dessas regiões.

A atividade promove um gasto energético de até 600 calorias por hora, além de contribuir para o condicionamento cardiovascular, ajudando a reduzir o risco de doenças como hipertensão, infarto e AVC —quando praticada regularmente.

O SUP também desenvolve a agilidade, os reflexos e o equilíbrio devido à necessidade de permanecer em pé sobre a prancha, e tem sido associada a uma significativa melhora na qualidade de vida, segundo estudos conduzidos com praticantes, pois proporciona momentos de prazer e bem-estar.

2. Beach tennis

O esporte ganhou muitos adeptos nos últimos anos, inclusive em cidades cidades distantes da praia. Sua crescente popularidade deve-se à facilidade de praticá-lo, sendo acessível a todos, desde crianças até idosos. Por ter baixo impacto, a atividade não gera grande impacto nas articulações, o que reduz o risco de lesões.

Além disso, a experiência social e os benefícios físicos tornam o beach tennis uma opção atrativa para quem busca uma forma divertida e eficaz de se exercitar regularmente.

O esporte trabalha os músculos dos braços, ombros, pernas e abdome. Também queima até 600 calorias por hora, dependendo da intensidade do jogo.

Um estudo publicado no Jornal Europeu de Fisiologia Aplicada mostra que praticar beach tennis pode reduzir a pressão arterial em pessoas hipertensas nas 24 horas seguintes ao exercício.

3. Vôlei de praia

O vôlei de praia é outro esporte que ganhou as cidades longe do litoral, com quadras em arenas e clubes.

A modalidade queima de 400 a 600 calorias por hora e é uma exercício completo, que trabalha os músculos dos braços, ombros, pernas e abdome, além de melhorar a resistência cardiovascular, a agilidade, os reflexos e o equilíbrio.

4. Remo no caiaque

Trata-se de uma atividade aeróbica que melhora a resistência física e o condicionamento cardiovascular, podendo queimar até cerca de 700 calorias por hora.

Os movimentos de remar também recrutam os músculos dos braços, ombros e costas, proporcionando um treino eficaz para o fortalecimento áreas —o que ajuda, inclusive, a prevenir dores na região dorsal.

O esporte pode ser realizado tanto em grupo quanto individualmente, proporcionando diferentes experiências na água.

5. Escalada

Promove um trabalho completo da musculatura do corpo, fortalecendo braços, ombros, costas, abdome e pernas.

A atividade também melhora significativamente o condicionamento e a saúde cardiovascular, além de promover o ganho de agilidade, reflexos e equilíbrio.

Por ser um esporte que propõe desafios e superações, ainda ajuda no desenvolvimento da autoconfiança, concentração e raciocínio.

Mas lembre-se que é importante contar com a orientação de profissionais capacitados e a utilização de todos os equipamentos de segurança ao praticar a escalada.

