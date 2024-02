12 vezes maior que o Cristo: como é o navio que atracou em Santos

O navio MSC Natasha XIII atracou hoje em Santos e se consagrou como a maior embarcação que já passou pelo maior porto da América Latina. Ele tem 366 metros de comprimento — 19 metros a mais que o dono do recorde anterior, o CMA CGM Vela, que tem 347 metros.

Como é o MSC Natasha

Maior porta-contêiners em comprimento que já atracou em Santos. O MSC Natasha XIII mede 366 metros, tamanho 12 vezes maior que o Cristo Redentor, que tem 38 metros de altura.

Suporta quase 140 mil toneladas. A embarcação tem 48,2 metros de largura e aguenta 139,7 mil toneladas de capacidade. O navio pode transportar até 14.432 TEUs (medida para 20 pés de comprimento de contêiner) e tem 1050 tomadas para peças refrigeradas.

Foi construído em 2018. O MSC Natasha XIII foi construído em 2018 e navega sob a bandeira da Libéria. Apesar de ter atracado hoje, isso já era estudado desde meados de 2016 pela Autoridade Portuária da cidade. Ele chegou na manhã de hoje, vindo do Porto de Paranaguá, e vai seguir para a Ásia.

Com esta escala histórica, a MSC reitera o compromisso em ofertar capacidade de transporte para impulsionar o crescimento do comércio exterior brasileiro, apoiando o desenvolvimento da logística nacional com sustentabilidade econômica e eficiência energética.

MSC, em nota

Recorde anterior era da CMA GCM Vela. Em outubro de 2022, o navio CMA CGM Vela atracou no Porto de Santos e era o maior navio do tipo a estar no local até então, com 347 metros de comprimento.