Testamos: charmosa, vitrola queridinha nas redes não é só para tocar vinil

Gosto muito de música e recentemente me interessei pelo mundo dos discos de vinil. Só faltava o principal: o tocador. Foi aí que encontrei a vitrola Raveo Sonetto, que viralizou nas redes.

Além de ser uma boa opção para quem está começando no assunto, esta vitrola é também uma das melhores no custo-benefício.

Pontos positivos

Portátil: A vitrola Raveo é fácil de carregar pelo seu tamanho e peso. Além disso, ela possui o formato de uma maleta com uma alça pequena, o que facilita ainda mais o transporte.

Versatilidade: O produto permite que você escute músicas mesmo sem discos de vinil, já que ele tem a opção Bluetooth, que você consegue parear com o celular, e USB.

Fácil de usar: Para usar como caixa de som, é só ativar o botão nas opções de Bluetooth, parear com o celular e pronto. Para usar com o disco, é só mudar para o opção "turntable", colocar o vinil e empurrar a pequena alavanca para abaixar a agulha. Você pode também ajustar a velocidade, para que ela esteja adequada ao disco que for reproduzir.

Potência do som: Só sua caixa já deve ser suficiente para ouvir um som alto. Mas se você preferir, a vitrola conta com saída auxiliar para conexão em caixas de som externas.

Decoração: É uma vitrola muito charmosa e vintage, o que ajuda a compor a decoração de sua sala ou quarto, por exemplo. Além disso, ela está disponível em várias cores, para combinar melhor com o seu estilo.

Preço: Esse produto da Raveo sai mais barato em comparação aos toca-discos tradicionais. Você pode encontrar a vitrola por um valor entre R$ 400 e R$ 500.

Toca-discos da Raveo é pequeno e tem design que pode ser facilmente usado como decoração Imagem: Duda Belotto

Pontos de atenção

Fragilidade: É um produto muito delicado, então precisa de um cuidado redobrado para usar os discos de vinil e com a agulha que faz o som tocar.

Não expor o vinil sem necessidade: A Raveo Sonetto é menor do que as tradicionais. Isso faz com que a vitrola fique aberta enquanto o vinil estiver nela, ficando exposto a poeira e sujeira. Portanto, não é recomendado manter o vinil no toca-discos quando não estiver em uso.

Para quem é esta vitrola?

A vitrola é ideal para iniciantes no assunto, seja pelo preço e pelo manejo simples. Também é boa para quem tem facilidade com aparelhos eletrônicos, por ser possível parear via Bluetooth.

Quem considera questões estéticas importantes, o produto pode ter um lugar especial como decoração - afinal, ele é bastante charmoso e conta com várias cores.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).