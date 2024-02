Vacina do Butantan contra dengue tem eficácia de 79,6%

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 FEB - O Instituto Butantan anunciou nesta quinta-feira (1º) que sua vacina contra a dengue tem 79,6% de eficácia e poderia começar a ser aplicada a partir do ano que vem, enquanto o Brasil enfrenta um rápido avanço da doença no início de 2024.

"A hipótese é a gente chegar em 2025 com a vacina pronta", disse Esper Georges Kallás, diretor do Butantan.

Segundo ele, os pesquisadores do instituto "estão em conversa permanente" com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que pode aprovar o imunizante no segundo semestre.

O estudo sobre a vacina desenvolvida pelo Butantan e pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos foi publicado no New England Journal of Medicine e comprovou que o imunizante é "seguro e eficaz", evitando a doença em 79,6% dos pacientes submetidos ao teste.

O Brasil registrou apenas nas primeiras quatro semanas deste ano 217,8 mil casos de dengue, com 15 mortes confirmadas e 149 sob investigação. O Ministério da Saúde deve lançar uma campanha de vacinação, com imunizantes japoneses, em fevereiro, enquanto o Distrito Federal e Minas Gerais já declararam estado de emergência sanitária. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.