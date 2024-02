UE fecha acordo para nova ajuda à Ucrânia após superar objeções da Hungria

Por Charlotte Van Campenhout, Andrew Gray e Andreas Rinke

BRUXELAS, 1 Fev (Reuters) - Os líderes da União Europeia concordaram unanimemente nesta quinta-feira com 50 bilhões de euros (54 bilhões de dólares) em nova ajuda à Ucrânia, disse o presidente da cúpula, superando semanas de resistência da Hungria e recebendo elogios de Kiev.

Antes do início da cúpula, os líderes da UE pressionaram a Hungria a suspender seu bloqueio, dizendo ao primeiro-ministro Viktor Orbán que escolhesse um lado no que muitos consideravam um desafio existencial representado pela guerra da Rússia na Ucrânia, o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Temos um acordo. Unidade", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em um post no X. "Todos os 27 líderes concordaram com um pacote de apoio adicional de 50 bilhões de euros para a Ucrânia dentro do orçamento da UE."

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, saudou o acordo, dizendo que a ajuda fortalecerá a estabilidade econômica e financeira de longo prazo de seu país, à medida que a guerra se aproxima do terceiro ano.

Kiev, que depende fortemente da ajuda ocidental para combater Moscou, disse que espera receber a primeira parcela de 4,5 bilhões de euros da UE em março.

O acordo foi firmado após semanas de disputas com Orbán, que vetou o pacote de ajuda em dezembro passado. A Hungria não fez comentários sobre o acordo.

Diplomatas disseram à Reuters que, em troca do sinal verde da Hungria para ajuda à Ucrânia, o bloco não se comprometeu a liberar os bilhões de euros de fundos da UE destinados à Hungria mas congelados por Bruxelas devido a preocupações generalizadas sobre os direitos humanos e o estado de direito no país.

Eles disseram que o acordo de ajuda incluía uma discussão anual do pacote e a opção de revisá-lo em dois anos "se necessário", mas nenhum direito de veto claro para Budapeste.

Com um acordo sobre o apoio orçamentário concluído, os líderes estavam discutindo a ajuda militar para Kiev.

O bloco está aquém de sua meta de enviar projéteis de artilharia para a Ucrânia, enquanto um impasse entre a Alemanha e outros Estados membros lança incertezas sobre o futuro de um fundo de ajuda militar que financiou bilhões de euros em armas para a Ucrânia.

"DENTRO OU FORA"

Antes do início da cúpula, os líderes de Alemanha, Polônia, Bélgica e Finlândia, entre outros, disseram nesta quinta-feira que era crucial que o bloco de 27 nações concordasse em oferecer ajuda a Kiev a partir de seu orçamento conjunto até 2027.

Orbán, que tem cultivado laços estreitos com Moscou, intensificou as críticas à estratégia da UE de apoiar a Ucrânia com ajuda financeira e militar.

Na quinta-feira, ele postou fotos suas nas mídias sociais caminhando ao redor de tratores antes de um protesto de agricultores em Bruxelas.

Ele e um assessor de Michel postaram fotos de grupos de líderes aparentemente discutindo um rascunho de acordo em reuniões separadas antes de se reunirem a portas fechadas entre os 27.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, disse que o tempo para os "jogos" de Orbán havia acabado: "Ele tem que considerar se está dentro ou fora".