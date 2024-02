Tribunal britânico rejeita ação judicial de Trump sobre "dossiê Steele"

LONDRES (Reuters) - A Suprema Corte de Londres rejeitou nesta quinta-feira o processo de Donald Trump contra uma empresa britânica de investigações privadas sobre o "dossiê Steele", que alegava ligações entre a campanha eleitoral de Trump e a Rússia.

Trump, o favorito para a indicação presidencial republicana de 2024, havia entrado com um processo de proteção de dados contra a Orbis Business Intelligence sobre as alegações em um dossiê escrito por seu cofundador, o ex-oficial da inteligência britânica Christopher Steele.

A juíza Karen Steyn determinou que o caso do ex-presidente dos EUA não poderia continuar, dizendo em uma decisão por escrito que "não há motivos convincentes para permitir que a reivindicação prossiga".

Trump disse, em uma declaração de testemunha tornada pública em outubro, que entrou com o processo para provar que as alegações do chamado dossiê Steele, publicado pelo site BuzzFeed em 2017, de que ele se envolveu em "atos sexuais pervertidos" na Rússia, eram falsas.

Muitas das alegações nunca foram comprovadas e os advogados de Trump, de 77 anos, disseram que o relatório era "flagrantemente impreciso" e continha inúmeras alegações falsas ou inventadas.

Steyn observou que Trump disse que as alegações não eram verdadeiras, acrescentando: "Eu não considerei, ou fiz qualquer determinação, quanto à exatidão ou inexatidão das (alegações)".

A Orbis argumentou que Trump apresentou a reivindicação simplesmente para tratar de suas "queixas de longa data" contra a empresa e Steele.

Steyn disse em sua decisão que ela não precisava decidir isso porque Trump não tinha "nenhuma base razoável para apresentar um pedido de indenização ou danos".

O processo em Londres é um dos muitos casos legais envolvendo Trump, que enfrenta quatro processos criminais separados nos Estados Unidos.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, disse em um comunicado: "O presidente Trump continuará a lutar pela verdade e contra falsidades como as promulgadas por Steele e seus correligionários".

A Orbis não respondeu a um pedido de comentário.

(Reportagem de Sam Tobin)