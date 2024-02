Argentinos são resgatados de situação análoga à de escravidão no RS

Um grupo de 18 trabalhadores argentinos foi resgatado de condições análogas à escravidão em uma propriedade rural de São Marcos (RS), na noite de quarta-feira (31).

O que aconteceu

Os resgatados são homens, com idades entre 16 e 61 anos, provenientes da província de Misiones, na Argentina. O resgate decorre de força-tarefa coordenada pelos auditores-fiscais do trabalho do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), acompanhada pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) no Rio Grande do Sul e com apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A fiscalização flagrou os trabalhadores vivendo em alojamentos em condições precárias. O local estava superlotado, sem camas suficientes, dormindo em colchões, não havendo também o fornecimento de água encanada para banho e necessidades básicas em uma das casas, além de frestas nas paredes e risco de incêndio pela precariedade das instalações elétricas. As informações são do Ministério Público do Trabalho

Os trabalhadores estavam no local há cerca de uma semana. Segundo o MPT, eles foram trazidos ao Rio Grande do Sul para trabalhar na colheita da uva em propriedades de São Marcos e região. A produção local era comprada por empresas de Santa Catarina e Paraná e destinada ao consumo in natura e à produção de geleias.

Operação resgata 18 trabalhadores de condições análogas à escravidão em São Marcos Imagem: Divulgação/MPT

Um argentino foi preso no local. Ele foi identificado como o responsável por agenciar a vinda dos trabalhadores e foi detido em flagrante. O estrangeiro foi conduzido à delegacia da Polícia Federal de Caxias do Sul e preso pelos crimes de redução à condição análoga a de escravo e de tráfico de pessoas.

O grupo foi aliciado mediante falsas propostas de trabalho, moradia e alimentação. O ingresso dos trabalhadores no Brasil ocorreu em Dionísio Cerqueira (SC). A investigação do MPT apontou que, chegando ao Brasil, a remuneração prometida não correspondia ao combinado, assim como a promessa de moradia.

As investigações seguem em curso. O resgate foi realizado em decorrência da operação In Vino Veritas, coordenada pelo MTE, acompanhada pelo MPT e com apoio da PRF, para a apuração de eventuais irregularidades trabalhistas no setor vitivinicultor da Serra. São inspecionados estabelecimentos rurais e vinícolas da região, que concentra a maior parte da produção nacional de uva e vinhos.

Trabalhadores serão acompanhados. O governo brasileiro já adota os procedimentos de pós-resgate: a hospedagem dos empregados em outro local; o cálculo e a cobrança de verbas rescisórias e valores devidos; o encaminhamento de três parcelas do seguro-desemprego para os resgatados e o custeio do retorno do adolescente à sua cidade de origem.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmou que a gestão estadual está atuando no caso. "O próximo passo é identificar os culpados, punir com rigor e reforçar ações de combate a esse crime. Reafirmamos nosso repúdio a qualquer prática abusiva à dignidade e aos direitos dos trabalhadores. Apuradas as responsabilidades, exigiremos a severa punição devida", publicou no X (antigo Twitter), na noite de hoje.