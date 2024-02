'Só escombro': ouça em podcast como a crise climática destruiu uma cidade

O terceiro episódio do podcast UOL Prime, apresentado por José Roberto de Toledo, vai ao ar nesta quinta-feira (1º) e detalha a visita da repórter Camille Lichotti à cidade de Muçum (RS), que se tornou símbolo da crise climática no Brasil.

Você pode ouvir no arquivo acima a íntegra do episódio, que tem como base a reportagem "Desastres batem recorde, mas verba para Defesa Civil é a menor em 14 anos", publicada em UOL Prime —seção com notícias exclusivas e o melhor do jornalismo do UOL.

O ano de 2023 foi o mais quente da história da humanidade e, consequentemente, o que mais trouxe desastres naturais para o Brasil. Pelo menos 1 em cada 3 municípios entraram em situação de emergência.

Apesar dos alertas da comunidade científica, o país não se preparou para a nova era climática.

O país ainda não tem um plano nacional de prevenção e gestão de risco de desastres para apoiar estados e municípios. "Estamos muito atrasados para a transição climática", diz Camille.

"Em Muçum, tudo que a Defesa Civil municipal tinha à disposição para enfrentar o evento extremo eram cones, coletes e lanternas".

Ovelha pendurada numa das ruas de Muçum (RS) após o temporal de setembro Imagem: Reprodução/Redes Sociais

A repórter esteve na cidade em novembro, dois meses depois da pior enchente da história do município. No podcast, ela narra os momentos de tensão na noite do desastre.

"A luz acabou e o sinal de telefone também. As pessoas ficaram, no escuro, gritando por socorro, mas não tinha mais como salvar ninguém", conta.

O episódio traz ainda duas histórias que resumem o despreparo do país para se proteger de eventos climáticos extremos, que serão cada vez mais frequentes por causa do aquecimento global.

A aposentada Elisabete Simonai relembra as horas que passou com a mãe morta por afogamento no segundo andar de casa, sem receber ajuda.

Janete Zilio, 58, onde antes era sua casa, em Muçum (RS) Imagem: Carlos Macedo/UOL

Janete Zilio, 58, perdeu a casa e três parentes no dia da enchente. Em entrevista, ela lembra que foi carregada por 18km rio abaixo, logo depois de ver a família ser levada pelo rio. Um dos parentes, um idoso de 94 anos, está desaparecido até hoje.

O podcast UOL Prime é publicado às quintas-feiras no YouTube do UOL Prime, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as plataformas de podcast.