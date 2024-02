Tela grande e imagem mais realista: saiba como escolher a melhor TV 4K

Ao comparar duas TVs de 50 polegadas com resolução 4K, a diferença de preço pode passar de R$ 2.000. Por que isso acontece? A principal justificativa está na tecnologia adotada pelo aparelho.

Muitas TVs 4K vendidas nas lojas são modelos de LED mais simples, de custo inferior, chamados pelos fabricantes de UHD, sigla para ultra high definition. Da evolução dessa tecnologia, que precisa de iluminação interna (backlight) para fazer brilhar os pixels na formação da imagem, surgiram as telas QLED, com painel de pontos quânticos, e Nanocell, com nanopartículas que filtram as cores. Nos dois casos, o benefício é semelhante: aumentar a pureza e o volume de cores, deixando as cenas mais realistas.

No topo da sofisticação das TVs de LED estão os modelos com painel Mini LED. Nesses televisores, cada LED convencional é substituído por dezenas de minúsculos LEDs de maior potência, espalhados por toda a extensão da tela. Resultado: imagens com brilho superior e iluminação mais uniforme, diminuindo os vazamentos de luz nos cantos e nas laterais da tela.

Diferentemente de todas as outras, as TVs OLED, com tecnologia de pixels orgânicos, não precisam de iluminação interna para gerar as imagens na tela. Como cada pixel emite a própria luz, são modelos imbatíveis no contraste e que conseguem reproduzir pretos profundos em cenas escuras com alta fidelidade.

Em relação ao custo, a regra é simples: quanto mais avançada a tecnologia, maior o investimento. Mas o consumidor pode encontrar boas ofertas de TVs de nível intermediário que exibem imagens de boa qualidade e trazem recursos bacanas a partir de R$ 2.500. Veja algumas opções a seguir.

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android;

Taxa de atualização de 60 Hz, Chromecast integrado e conectividade Bluetooth;

Comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente) ou com a tecnologia hands free.

Tecnologia Nanocell, que deixa as cores mais puras (próximas às que vemos na vida real);

Processador Alpha5 Gen6 com IA para ajustes de som, brilho e recomendações de conteúdo via menu smart;

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), taxa de atualização de 60 Hz e conectividade Bluetooth;

Controle Smart Magic com comandos de voz (Alexa integrada) e suporte a Apple AirPlay e HomeKit.

Tecnologia OLED, superior no contraste;

Processador Alpha7 Gen6 com inteligência artificial e taxa de atualização de 120 Hz;

Alexa integrada e compatibilidade com Apple Airplay 2;

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now) e conectividade Bluetooth;

Controle Smart Magic com comandos de voz.

TV Mini LED da Samsung com tecnologia de pontos quânticos, que resulta em mais brilho e volume de cores;

Processador Neural Quantum 4K com IA para simular resolução 4K a partir de qualquer imagem (upscaling) e fazer ajustes automáticos de brilho, cor, contraste e som;

Taxa de atualização de 144 Hz com opção de tela super ultrawide, menu de jogos e plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar do console;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Tecnologia OLED, superior no contraste, com painel de pontos quânticos para aumentar o volume de cores;

Processador Neural Quantum 4K com inteligência artificial e sistema operacional Tizen com Bixby e Alexa integrados;

Taxa de atualização de 144 Hz com opção de tela super ultrawide, menu de jogos e plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar do console;

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Imagem mais próxima da realidade

Para Paulo Sérgio Correia, especialista em vídeo com 45 anos de experiência, a melhor imagem é a que chega mais perto da realidade.

Quanto maior o contraste, maior a fidelidade na reprodução das várias tonalidades de preto da imagem, o que coloca as TVs OLED em vantagem. Paulo Sérgio Correia

Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), segue o mesmo raciocínio.

Com o nível de preto absoluto das TVs OLED, o preto é preto de verdade e não cinza-escuro, proporcionando uma resposta de contraste muito próxima à do cinema. Isso torna essa tecnologia muito superior. Marcelo Zuffo

Embora os especialistas concordem que as TVs OLED estão à frente das demais, alguns pontos devem ser avaliados.

Se você tem o hábito de ver TV durante o dia com forte incidência de luz natural na sala, as TVs Mini LED são as mais indicadas, porque oferecem brilho superior, o que é essencial nesse caso. Paulo Sérgio Correia

E nem sempre a imagem mais bonita é a melhor.

Quando a tecnologia HDR, de High Dynamic Range, por exemplo, é acionada nas TVs 4K, as cores ficam mais vivas, mas muito artificiais, o que compromete a experiência. Paulo Sérgio Correia

