Silvio Almeida desfilará na Portela no Carnaval 2024

(ANSA) - BRASÍLIA, 01 FEB - O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Luiz de Almeida, aceitou o convite da escola de samba Portela, uma das mais tradicionais de Rio de Janeiro, para desfilar pelo Grupo Especial no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O doutor em direito, professor e pesquisador confirmou sua participação no enredo "Um defeito de cor", em que dará vida ao advogado abolicionista Luiz Gama (1830-1882).

A autora do livro que inspirou o enredo, Ana Maria Gonçalves, fez o convite ao titular da pasta, que foi o primeiro presidente do Instituto Luiz Gama, entidade que trabalha na defesa dos direitos da população negra.

O enredo foi concebido pelos carnavalescos Antônio Gonzaga e André Rodrigues.

O presidente da Portela, o antropólogo Fábio Pavão, ressaltou a importância de acadêmicos como Silvio Almeida participarem de uma "festa popular como o Carnaval, que é uma forma de resistência cultural". Ele ressaltou que o ministro é uma pessoa que "há muitos anos atua na defesa dos direitos humanos e a igualdade racial".

Com base no romance homônimo, a Portela contará uma "versão romanceada" de uma história real: assim como o livro, o enredo narra a saga de Kehinde, no Brasil conhecida como Luísa Mahin.

A personagem histórica, uma ex-escrava de origem na Costa da Mina, na África, teria comprado a própria alforria e participado da Revolta dos Malês (1835).

Ela era a mãe de Luís Gama, também vendido como escravo na infância, que relatou nunca a ter reencontrado. (ANSA).

