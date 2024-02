Menos calor é mais: escolha do secador de cabelo vai além da potência

Secador de cabelos é um acessório praticamente indispensável, mas que pode danificar os fios, se for usado de maneira incorreta. A temperatura do jato de ar, os acessórios e o tipo de cabelo devem ser levados em consideração na hora de usar e de comprar o aparelho.

Veja os detalhes de alguns modelos e dicas de como aproveitá-los bem!

Menos calor é mais

O hair stylist Italo Saliccio, que tem um espaço que leva seu nome, em São Paulo, recomenda focar mais no fluxo de ar do que na temperatura:

"Muitas pessoas têm a ideia errada de ligar o secador na temperatura mais quente para secar os fios mais rápido. Em vez disso, indico investir em um secador iônico, que vai garantir uma finalização sem frizz (efeito arrepiado), com maior fluxo de ar para uma secagem ultrarrápida e sem risco de danos ao cabelo, já que o aparelho pode ser usado nas temperaturas média e fria, mas a saída de ar continua alta e eficiente."

De acordo com o especialista, assim os cabelos ficam brilhantes e secos em poucos minutos.

"No dia a dia, escolher secadores de alta potência diminui o tempo de secagem, mas pode ser perigoso para a saúde do cabelo", afirma a cabeleireira e visagista Natali Morel. "Quanto mais quente o ar, maior a chance de danos."

Manter a água nos fios

A estrutura dos fios é composta por cerca de 12% de água e sofre alterações cada vez que entra em contato com uma fonte de calor. Por isso, é interessante aplicar um protetor térmico antes de secar, "para que não haja a retirada de água dos fios, não cause frizz nem rompimentos na haste", Morel ensina.

Produtos como ativadores de cachos costumam ter essa qualidade, segundo Bianca Hulmann, especialista em cabelos cacheados.

Cuidados para cada tipo

Quem tem cabelos mais grossos pode usar o secador em potência mais alta, mas o calor em excesso pode queimar não só os fios como também a pele do couro cabeludo, alerta Natali Morel.

Já os cabelos mais finos devem ser expostos a secadores de baixa potência e jato mais morno, ela recomenda, para que não prejudiquem o fio, que já é mais sensível.

Fios ondulados, cacheados e crespos pedem difusor

Para evitar o efeito arrepiado, o ideal é acoplar um difusor ao secador, um acessório que serve para distribuir melhor o jato de ar, ajudando a secar de maneira uniforme e mais simples cabelos do tipo ondulado, cacheado e crespo.

"O secador para cabelos cacheados, por exemplo, não precisa ser potente, principalmente se a intenção não é escovar", diz Bianca Hulmann. "No final da secagem, o jato frio ajuda a segurar mais a finalização", ela dá a dica.

