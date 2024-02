Presidente dos EAU confere Medalha da Independência ao embaixador de Barbados

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Medalha da Independência de Primeira Classe a Gabriel Abed, embaixador da República de Barbados nos Emirados Árabes Unidos. A medalha marca o fim de seu mandato como embaixador no país.

Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional, entregou a medalha a Abed durante uma reunião na sede do Ministério das Relações Exteriores. Durante o encontro, Al Hashimy enfatizou o interesse dos EAU em fortalecer as relações com Barbados em todos os campos. Expressou também votos de sucesso para o embaixador em suas futuras funções e elogiou seu papel no fortalecimento das relações distintas entre os EAU e a República de Barbados durante seu mandato.

Por sua vez, Abed expressou gratidão ao presidente emirático, elogiando o desenvolvimento das relações entre os dois países. Além disso, manifestou agradecimento a todas as entidades dos Emirados Árabes Unidos pela cooperação que contribuiu positivamente para o sucesso de sua missão.