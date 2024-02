Presidente dos EAU concede Medalha de Independência de Primeira Classe ao embaixador do Vietnã

ABU DHABI, 1º de fevereiro de 2024 (WAM) -- O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, concedeu a Nguyen Manh Tuan, embaixador da República Socialista do Vietnã nos Emirados Árabes Unidos, a Medalha de Independência de Primeira Classe. A ocasião marca o fim de seu mandato como embaixador e um agradecimento ao trabalho exercido pelo diplomata.

Ahmed bin Ali Al Sayegh, ministro de Estado, entregou a medalha a Manh Tuan durante uma recepção na sede do Ministério das Relações Exteriores. Durante o encontro, Al Sayegh afirmou o interesse dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as relações com o Vietnã em todos os campos e expressou gratidão pelo papel do embaixador na melhora das relações bilaterais durante seu mandato no país. Al Sayegh também o desejou mais sucesso e desenvolvimento em suas futuras funções.

Manh Tuan agradeceu o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, elogiando as realizações dos Emirados Árabes Unidos que refletem o empenho e as ambições da liderança em elevar a posição e a reputação do país na comunidade internacional. Destacou também o progresso alcançado nas relações entre as duas nações. Além disso, Manh Tuan expressou gratidão a todas as entidades governamentais dos Emirados Árabes Unidos por contribuírem para o sucesso de sua missão.