Presidente da Itália destaca 'simplicidade' de Sinner

ROMA, 1 FEV (ANSA) - O tenista Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália, se encontrou nesta quinta-feira (1º) com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, no Palácio do Quirinale.

O jovem altoatesino rasgou elogiou ao mandatário italiano, definindo-o como uma pessoa "simples" e "humilde". O atleta também ficou impressionando com o conhecimento de Mattarella sobre tênis.

"É incrível o quanto ele quer aprender a história do tênis.

Ele conhece melhor do que eu, tanto que aprendi muitas coisas.

Ele me direcionou palavras muito bonitas e simples, é disso que eu gosto", declarou Sinner.

A visita do tenista aconteceu em virtude da conquista da Itália na Copa Davis, poucos meses antes da vitória de Sinner no Aberto da Austrália, em Melbourne.

"É um orgulho de estar aqui por uma vitória que foi fruto de sacrifício e trabalho em equipe. É um sucesso para todos os italianos", afirmou o tirolês.

Mattarella, por sua vez, declarou que seu humor "melhorou" quando começou acompanhar pela televisão a final do Australian Open. O chefe de Estado declarou que tinha certeza da vitória de Sinner em cima de Andriil Medvedev.

"Aprecio a simplicidade de Sinner, mas agora todos esperam que ele ganhe sempre. É importante que não haja pressão, porque o que realmente importa é o empenho, a lealdade e o sentido esportivo", disse o presidente.

Ao longo do encontro, Sinner presenteou Mattarella com uma raquete envolvida com laços que tinham as cores da bandeira da Itália. (ANSA).

