Prepare-se para o inverno agora: este aquecedor está pela metade do preço

A principal dica para manter a casa bem equipada tanto no verão quanto no inverno, sem precisar gastar uma fortuna, é fazer compras fora de época. Garimpando ofertas, o Guia de Compras UOL encontrou um item que promete ser muito útil nos meses mais frios do ano e está com 53% de desconto na Amazon, parceira do UOL: o Aquecedor Termo Ceramic, da Mondial.

Com R$ 94 de desconto, o eletrodoméstico está saindo por menos de R$ 86. Além do preço, outra vantagem dele é ser compacto e 3 em 1. Confira a seguir mais benefícios e veja o que diz quem já comprou:

O que esse aquecedor tem de bom?

Produto 3 em 1: aquece, circula e desumidifica o ar, mantendo o ambiente confortável;

Funciona com uma resistência de cerâmica, que promove aquecimento rápido e eficiente;

Tem dois níveis de aquecimento;

Portátil e com alça de transporte, pode ser facilmente carregado para todos os cômodos da casa;

De acordo com a marca, é silencioso e proporciona noites tranquilas e agradáveis;

É equipado com sistema de desligamento automático em caso de queda para garantir a segurança.

O que diz quem comprou?

O modelo tem nota 4,4 (de um total de 5) na Amazon e mais de 2.500 avaliações. Confira abaixo alguns comentários de quem comprou:

Uso para aquecer meu quarto antes de dormir. Meu quarto tem aproximadamente 30m², e o produto é recomendado para áreas de até 25m². Deixo ele ligado por 15 a 20 minutos com o quarto fechado e já fica bem agradável para dormir.

Magno Gonçalves Gurgel Lomardo

Esse aquecedor é ótimo. O custo e o benefício são bem equilibrados. Se precisa esquentar pequenos cômodos ou o banheiro antes do banho (cuidado ao utilizar esse equipamento no banheiro), ele é perfeito. Coloque seus pés em frente a ele e ficará quente o tempo inteiro. Não faz barulho! O barulho provocado pelo aparelho é um barulho normal. Equipamentos eletrônicos FAZEM barulhos, e esse, no caso, é mínimo.

O único modelo disponível no mercado que não é branco e feio.

Julia Monticeli

Produto compacto, atende o propósito (aquece o cômodo como proposto, bem rápido) e tem sistema de segurança muito bom. Possui bom tamanho do cabo de energia. Apesar de ficar ligado por longas horas, ele não esquenta a parte lateral nem superior.

Mario

Nada melhor para as épocas de frio.

Osmar Juliao Corgozinho

Principais reclamações

As principais críticas são sobre a baixa capacidade para esquentar ambientes maiores. Além disso, alguns clientes reclamam do barulho que o aquecedor faz.

Gostei, mas achei que seria bem melhor pela potência que ele tem. O produto esquenta, mas tem q ficar muito perto para sentir. Em ambientes com o pé direito alto, ele parece que nem está ligando. Em ambientes como banheiro até que é bom.

Luanda

Funciona pra ambientes pequenos e tem bastante ruído, o que não agrada muito.

Tailane

