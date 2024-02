Moleza sem fim: por que sentimos dor no corpo quando estamos gripados?

A maior parte das infecções respiratórias causadas por vírus, como a influenza, é transmitida pela inalação de partículas em ambientes contaminados. Em meio a essa infecção, é comum sentirmos dor pelo corpo e ficarmos cansados.

Mas por que isso acontece?

No organismo, o vírus causador da doença invade as células, iniciando um processo de disseminação. Na tentativa de impedi-lo, centenas de linfonodos que carregam células do sistema imunológico entram em ação para tentar destruí-lo.

Caso a carga viral inalada seja grande ou sua multiplicação muito rápida, barrar o vírus torna-se uma missão difícil. Então, os tecidos das vias aéreas superiores (nariz, cavidades nasais, faringe e laringe), inferiores (alvéolos e brônquios) e os músculos passam a ser afetados por um processo inflamatório. A partir daí, vários sintomas da gripe podem surgir, como secreção nasal, mal-estar, cansaço, congestão nasal, espirros, tosse, febre e, inclusive e as benditas dores no corpo.

A dor no corpo também é causada pela reação exagerada do sistema imunológico na tentativa de eliminar o vírus, que libera grandes quantidades de citocinas —substâncias extremamente irritantes (ou inflamatórias) para os músculos e as mucosas. Mas essa não é uma situação exclusiva da gripe.

Qualquer infecção pode gerar a dor muscular, a chamada mialgia. Portanto, a dor muscular é apenas um sinal de que o organismo está reagindo ao vírus. Não é indicativo de gravidade e nem de melhora ou piora do quadro. Também não é um sintoma que apresente risco à saúde em um episódio de gripe.

Por outro lado, a rapidez com que o sintoma aparece pode dar pistas sobre a infecção ter outra origem, que não seja pela influenza. Na gripe, as dores musculares, dores de cabeça e a febre são de início súbito e surgem em questão de horas. Já nos quadros de covid-19, por exemplo, esses sintomas costumam aparecer ao longo de dias, um a um. Portanto, essas informações podem ajudar os profissionais de saúde a fazerem o diagnóstico correto, ainda que, para descartar um quadro de covid-19, deve-se fazer exames específicos.

Dor no corpo na gripe é só incômodo

Na gripe não são atingidos grupos musculares específicos, diferentemente de outras infecções virais como a dengue, em que as dores no corpo costumam aparecer em musculaturas mais desenvolvidas (pernas, braços e panturrilhas).

Quadro também pode causar dores nas articulações. Uma vez que o vírus se espalha pelo corpo todo, pode gerar uma resposta inflamatória nessas regiões mais sensíveis.

A dor de cabeça é outro sintoma secundário que pode estar associado pelo comprometimento das cavidades sinusais (seios paranasais) devido ao processo inflamatório da gripe, que leva ao aumento da secreção e ao estreitamento do orifício de drenagem, gerando um quadro de sinusite.

Independentemente da intensidade e da gravidade dos sintomas, o paciente deve procurar o serviço médico para ser avaliado e realizar exames. A automedicação sempre deve ser evitada, pois o médico é quem vai fazer a indicação correta dos medicamentos, que geralmente incluem analgésicos e anti-inflamatórios para aliviar a dor muscular e outros sintomas.

Fontes: Giovanna Sapienza, médica infectologista do Hospital Santa Isabel, Hospital São Luiz e do Meniá Centro de Prevenção; e Robert Crespo Rosas, médico infectologista e professor da disciplina de infectologia do Centro Universitário São Camilo (SP).

*Com matéria publicada em 18/05/2022