Polícia identifica suspeito de agredir publicitário no Festival de Verão

O suspeito de agredir um publicitário no Festival de Verão, em Salvador, no último dia 29, foi identificado pela Polícia Civil da Bahia.

O que aconteceu

O depoimento do homem já foi marcado, informou a polícia. Mas a data não foi informada.

O publicitário Roberto Junior, 30, fará uma cirurgia hoje. O objetivo é reparar os danos causados no rosto pelas agressões.

Já estou internado no Hospital Cardiopulmar. Depois de quase 12 horas de espera, finalmente o plano de saúde autorizou a minha cirurgia. [...] Gostaria de pedir a todos vocês que mandem energia positiva, mandem as suas orações, sei que vocês estão aqui comigo.

Relembre o caso

Roberto diz que foi agredido por seguranças de um camarote no Festival de Verão, em Salvador. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (29).

As agressões começaram quando seis seguranças acusaram Roberto, um homem negro, de roubar celulares. "Eles me encurralaram e me acusaram de estar roubando celulares dentro do camarote. Disseram que receberam a denúncia, já fui sendo apalpado", contou em um vídeo no Instagram.

O publicitário negou que tivesse roubado celulares e tentou filmar a ação, mas o aparelho teria sido derrubado por um dos seguranças. "Fui tentar pegar o celular, já recebi um soco de um deles, recebi outro tapa e fui carregado para fora do banheiro", relatou.

Roberto conta que pessoas tentaram ir até ele, mas eram impedidas pelos seguranças. O publicitário diz que só conseguiu se soltar quando um homem reclamou algo com um dos seguranças, antes deles irem embora.

A Bahia Eventos, organizadora do Festival de Verão, divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido. A empresa diz que o caso está sendo apurado e que toda a assistência necessária foi dada à vítima.

A Smirnoff, responsável pelo camarote, disse que não tolera nenhum tipo de discriminação e assédio. "Em solidariedade à vítima, já exigimos esclarecimentos sobre o ocorrido e fomos informados que a mesma recebeu atendimento imediato. Continuaremos monitorando e tomando todas as medidas cabíveis".

O UOL não conseguiu contato com a PrestServ, empresa que prestava serviços de segurança no evento.