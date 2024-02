Sofre com mosquitos no verão? Veja como evitar e amenizar as picadas

No verão, o acúmulo de água parada e o calor favorecem o ciclo de reprodução de pernilongos e outros mosquitos, fazendo com que aumente o número de insetos voando por aí.

O resultado disso são picadas que causam coceira, inchaço e vermelhidão [além de doenças perigosas como a dengue, mas não entraremos na questão nesta reportagem e você pode ver aqui como se prevenir da dengue].



Essa reação é normal e ocorre porque, ao picar, o mosquito injeta saliva na nossa pele, que contém substâncias estranhas ao corpo humano. Assim, nosso sistema imunológico é estimulado a combatê-las e, como consequência, há uma inflamação da pele, causando esses sintomas.

O que fazer ao ser picado?

Lave o local com água e sabão, isso ajuda a reduzir o risco infecções na pele;

Evite coçar, pois isso pode machucar e inflamar ainda mais a pele;

Não passe álcool ou preparos caseiros, que podem gerar irritação;

Aplique compressas frias sobre o local para aliviar o incômodo;

Se a coceira for muito intensa, use uma pomada --que deve ser receitadas por um médico, pois há diferenças entre as potências dos ingredientes e indicações de uso.

Como evitar as picadas

Mosquitos são atraídos pelas partes expostas da pele. Portanto, procure proteger o corpo com roupas que cubram braços e pernas;

Para manter os insetos longe de casa, coloque telas nas janelas e portas;

Mosquiteiros que cobrem a cama protegem você das picadas durante a noite;

Aposte em repelentes. Os que contêm icaridina requerem menos aplicações ao longo do dia. Se usar a versão spray, capriche na aplicação para não deixar nenhuma área descoberta. Vá para um ambiente ventilado na hora de aplicar o produto na pele, pois o cheiro forte pode causar desconforto.

Existem ainda equipamentos eletrônicos que contribuem para afastar os mosquitos. É o caso de luminárias e lâmpadas de led específicas para atrair esses insetos, ou mesmo armadilha eletrônicas. Mas, ainda assim, os repelentes para uso na pele costumam ser mais eficazes.

Nem todos os bebês podem usar repelentes. Converse com um pediatra para receber orientação correta sobre a partir de que idade o produto pode ser aplicado na criança e quais substâncias são seguras.

Quando procurar um médico?

É normal que a inflamação da picada dure alguns dias e melhore naturalmente com o passar do tempo.

Você deve procurar um médico se houver muitas picadas em diversas partes do corpo, inflamação intensa com dor, secreção purulenta (ou seja, com pus, uma secreção grossa com coloração amarelada ou esverdeada) ou sinais de alergia, como mal-estar, inchaço nos lábios e falta de ar.

Fontes: Ana Carolina D'Onofrio e Silva, alergista e imunologista do Hospital Samaritano Higienópolis (SP); e Denis Miyashiro, médico dermatologista do Hospital das Clínicas da FMUSP.

