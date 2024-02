Petrobras se reúne com governo e cias aéreas nesta 5ª-feira sobre querosene de aviação

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras vai se reunir nesta quinta-feira com representantes do governo federal e de companhias aéreas para discutir eventuais alterações nas condições do querosene de aviação (QAV) para o setor.

"Não obstante, considerando que a participação da Petrobras nas reuniões mencionadas faz parte das atividades rotineiras da companhia e que não houve qualquer decisão com relação ao preço do QAV ou no modelo contratual de fornecimento para as distribuidoras, não há qualquer fato relevante a ser divulgado com relação ao tema", afirmou a estatal.

As discussões ocorrem em um momento em que a companhia aérea Gol passa por recuperação judicial nos Estados Unidos.

(Por Alberto Alerigi Jr.)