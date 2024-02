Palestinos detidos pelas forças israelenses em Gaza dizem que sofreram abusos e 'tortura'

Um grupo de palestinos libertados nesta quinta-feira (1º) depois de terem sido detidos pelo Exército israelense na Faixa de Gaza disse à AFP que foi vítima de violência e abusos durante seu cativeiro.

Soldados israelenses detiveram dezenas de habitantes da Faixa de Gaza desde que iniciaram sua ofensiva terrestre, desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em território israelense em 7 de outubro.

Questionado pela AFP sobre estas acusações, o Exército israelense afirmou que deteve "indivíduos suspeitos de envolvimento em atividades terroristas" e que foram tratados "de acordo com o direito internacional".

Alguns habitantes de Gaza afirmam, no entanto, que foram detidos sem motivo durante dias, e outros, durante semanas, antes de serem libertados em grupos.

Nesta quinta-feira, Khaled al Nabris, morador de Khan Yunis, a grande cidade do sul da Faixa de Gaza, afirmou que os palestinos foram "torturados".

"Durante as primeiras 72 horas era proibido beber, comer ou ir ao banheiro. Fomos algemados e vendados durante os sete dias" de detenção, disse al Nabris, de 48 anos, no hospital Najjar em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, onde está sendo tratado.

"Foi muito difícil e sofremos torturas que nunca tínhamos vivido antes", como o uso de cães para aterrorizar os detidos, contou.

Por sua vez, Abu Jamis, do acampamento de refugiados de Bureij, no centro da Faixa, que também está sendo tratado no hospital Najjar, em Rafah, disse à AFP que sofreu "torturas, insultos e espancamentos" durante sua detenção.

De acordo com as autoridades de Gaza, território governado pelo Hamas desde 2007, 114 pessoas, incluindo quatro mulheres, foram levadas para a passagem de Kerem Shalom, perto de Rafah, nesta quinta-feira.

O representante das Nações Unidas para os direitos humanos nos territórios palestinos, Ajith Sunghay, denunciou no mês passado as condições "horríveis" que os habitantes de Gaza enfrentam com o Exército israelense.

Segundo ele, "milhares" deles estavam detidos desde 7 de outubro e estariam sendo mantidos em cativeiro em locais desconhecidos.

