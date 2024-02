Padilha entrega a Fávaro propostas sobre recuperação de áreas degradadas

São Paulo, 1 - O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entregou, na quarta-feira, 31, para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, as propostas do Grupo de Trabalho Áreas Degradadas do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão. Conforme nota do Ministério da Agricultura, a recuperação de cerca de 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade está entre as principais propostas apresentadas pelo colegiado e já faz parte de uma política de Estado, por meio do Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção, instituído pelo Decreto 11.815.Na conversa que teve com Fávaro, Padilha disse que a intenção é construir, junto com o Ministério da Agricultura, uma proposta de recuperação das terras degradadas, o que pode dobrar a área de produção de alimentos no Brasil sem desmatamento.Durante o encontro, Padilha também conversou sobre a agenda prioritária do Congresso Nacional para o setor agropecuário e o reforço para o Plano Safra 2023/24, além das medidas de transição energética em ações como o Hidrogênio Verde e o Combustível do Futuro, diz a nota da pasta.