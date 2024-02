Pacheco diz que segurança democrática depende de trabalho harmonioso entre Poderes

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse, durante cerimônia de abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira, que a segurança democrática do país depende de um trabalho e de uma cooperação harmoniosa entre os Poderes.

As declarações de Pacheco vêm depois de atritos que teve com a corte devido a projetos aprovados no Senado que buscam limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo no final do ano passado.

O presidente do Senado disse ainda que nenhuma instituição tem o monopólio da defesa da democracia e que o diálogo jamais pode ser interrompido.

(Reportagem de Ricardo Brito)