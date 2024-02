Volks anuncia investimento de R$ 16 bi e 16 lançamentos no Brasil até 2028

A Volkswagen anunciou hoje uma extensão do seu ciclo de investimentos no mercado brasileiro para os próximos anos. A marca alemã gastará ao todo R$ 16 bilhões até 2028, com aportes voltados para suas quatro fábricas no país.

A marca já havia anunciado anteriormente o aporte atual de R$ 7 bilhões entre 2022 e 2026. A esse valor, soma-se um novo investimento de 9 bilhões até 2028.

Foram confirmados novos 16 produtos neste período, entre carros produzidos no Brasil e modelos importados - incluindo motorização flex, híbrida e elétrica. Destes, quatro veículos serão apresentados ainda neste ano.

O investimento anunciado no encontro com os jornalistas será oficializado pela Volkswagen nesta sexta-feira, em evento em São Bernardo do Campo (SP) que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A montadora não deu detalhes sobre os modelos a serem feitos neste novo ciclo, mas indicou o que será produzido em cada fábrica.

A principal novidade será um SUV compacto que se posicionará abaixo de Nivus e T-Cross e será produzido na unidade de Taubaté (SP), onde a marca fabrica o Polo Track. A prefeitura local chegou a anunciar que o modelo seria o "retorno do Gol", mas a Volkswagen nega que o nome voltará a ser utilizado.

"Isso é fake news, igual a grávida de Taubaté", brincou Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil. "[O novo SUV] Será um modelo bem icônico."

O novo modelo deve marcar a estreia de motor com sistema híbrido leve, que teve sua produção na fábrica de São Carlos (SP) confirmada. Segundo o colunista do UOL Carros Marlos Ney Vidal, o propulsor será estendido aos atuais Polo, Virtus e Nivus produzidos em São Bernardo do Campo.

Segundo a marca alemã, a unidade no ABC paulista também contará com a produção de dois modelos inéditos, que serão produzidos em nova plataforma.

Outro produto que sairá do ciclo de investimentos é uma picape intermediária, derivada do T-Cross e que chegará para brigar com Fiat Toro e Chevrolet Montana. De acordo com Marlos Ney Vidal, a caminhonete será batizada de Tarok - nome de modelo conceitual apresentado no Salão do Automóvel de 2018. O modelo será produzido na fábrica de São José dos Pinhais (PR).

Há também a expectativa de que a fábrica de motores de São Carlos produzirá o novo motor 1.5 TSI Evo2, que deve estar presente no Volkswagen Taos reestilizado, na picape Tarok e provavelmente no novo T-Cross nos próximos anos.

Montadoras anunciam novos investimentos

A Volkswagen é mais uma montadora a anunciar recentemente novos ciclos de investimentos. Na semana passada, a General Motors também se reuniu com Lula e revelou aporte de R$ 7 bilhões em sua produção até 2028.

Em novembro do ano passado, a Nissan anunciou investimento de R$ 2,8 bilhões para produção do novo Kicks e de um SUV inédito. Já a Toyota revelou, em abril de 2023, que investirá R$ 1,7 bilhão na produção um novo utilitário esportivo híbrido - que deve ser batizado como Yaris Cross - no interior de São Paulo.

Em fevereiro, é esperado que a Stellantis também revele seu novo aporte para os próximos anos.

