MSD busca mais acordos em preparação para perda de receita do medicamento Keytruda

Por Michael Erman e Leroy Leo

(Reuters) - A MSD anunciou nesta quinta-feira que está aberta para negócios de até cerca de 15 bilhões de dólares, já que prevê uma perda de receita com sua imunoterapia contra o câncer, Keytruda, o medicamento de prescrição mais vendido no mundo.

A farmacêutica, que também reportou resultados melhores do que o esperado no quarto trimestre com as fortes vendas do Keytruda, fechou vários acordos no ano passado, como os 5,5 bilhões de dólares pagos à japonesa Daiichi Sankyo pelo direito de codesenvolver três medicamentos conjugados de anticorpos para o câncer.

"Embora me sinta muito bem com o progresso que fizemos e com o crescente portfólio, o portfólio diversificado e amplo que temos em nosso pipeline, continuamos acreditando que precisamos de mais e continuaremos priorizarando o desenvolvimento de negócios", disse o CEO Rob Davis em uma teleconferência.

Além dos acordos, Davis disse que a MSD buscará mais colaborações semelhantes às transações com a Daiichi Sankyo.

O medicamento Keytruda gerou 25 bilhões de dólares em vendas em 2023, superando o pico de vendas do medicamento de sucesso para artrite da AbbVie, Humira.

As vendas do Keytruda devem ultrapassar os 30 bilhões de dólares até 2026. No entanto, o medicamento está programado para perder a proteção de patente até o final da década.

A MSD reportou lucro ajustado de 3 centavos por ação no quarto trimestre, apesar de cobrar 1,69 dólar por ação para contabilizar o acordo com a Daiichi. Os analistas esperavam uma perda de 11 centavos por ação, segundo dados da LSEG.

A receita do trimestre aumentou 6%, para 14,6 bilhões de dólares, contra estimativas de 14,5 bilhões.

As vendas do Keytruda saltaram 21%, para 6,6 bilhões de dólares, superando a previsão dos analistas de 6,5 bilhões, conforme a empresa conseguiu aumentar o uso do medicamento em cânceres em estágio inicial.

Para 2024, a companhia prevê vendas entre 62,7 bilhões e 64,2 bilhões. Analistas estimam, em média, vendas de 63,5 bilhões de dólares este ano.

A farmacêutica sediada em Nova Jersey também projeta lucros de 8,44 a 8,59 dólares por ação este ano, superior às expectativas de Wall Street de 8,42 dólares.

A MSD acrescentou que lançou um programa de reestruturação para otimizar as suas operações de produção relacionadas com a saúde humana e animal, e espera concluí-lo até o final de 2031.

