Mohammed bin Rashid preside a cerimônia de posse de novos juízes nos Tribunais de Dubai

DUBAI, 31 de janeiro de 2024 (WAM) - O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, presidiu a cerimônia de posse de 22 juízes recém-nomeados nos Tribunais de Dubai. Durante a cerimônia, no Al Shandaga Majlis, xeique Mohammed desejou aos membros recém-nomeados do judiciário sucesso em suas novas funções e na contribuição para aumentar ainda mais a eficiência do sistema judiciário de Dubai.

Mohammed bin Rashid pediu aos juízes que sempre defendessem o princípio da justiça, mantivessem o mais alto grau de eficiência em seu trabalho e aderissem aos mais altos padrões profissionais, enfatizando seu papel fundamental na proteção da sociedade e a importância de manter o estado de direito.

A cerimônia contou com a presença do xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai e presidente do Conselho Executivo de Dubai, juntamente com o xeique Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primeiro vice-governante de Dubai e vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças dos Emirados Árabes Unidos. Também estiveram presentes na cerimônia de posse o chanceler Essam Issa Al Humaidan, procurador-geral de Dubai; o Dr. Saif Ghanem Al Suwaidi, diretor-geral dos Tribunais de Dubai; e o Juiz Abdul Qader Mousa Mohammed, chefe do Tribunal de Cassação.

Os juízes recém-nomeados se comprometeram a defender a justiça, cumprir a lei e desempenhar suas funções com integridade, devoção e máxima honestidade. Eles são: Zainab Issa Badr Al-Hammadi, Ahmed Humaid Ali bin Khathem, Ali Abdullah Mohammed Al-Hashmi, Dr. Hamad AbdulKarim Mohammed Al-Blouki, Saud Ibrahim Ahmed Saeed Al-Mulla, Dr. Saqr Mohammed Hussein Al-Attar, Iman Ahmed Hassan Al-Marzouqi, Dr. Aayed Ali Jaber Ali Al-Ahbabi, Ahmed Ayoub Mohammed Noor Mahmoud, Rashid Salem Ahmed Al-Mud'hani, Hisham Mohammed Mahmoud Ali Al-Ojji, Mohamed Magdy Al-Basyouni Abdelhafez, Yasser Bahaa Al-Din Ibrahim Abdel Aziz, Hisham Abdul Rahman Mahrous Abdul Rahman, Mohamed Ezzat Taha Ahmed, Mohamed Ali Ahmed Salama, Walid Ibrahim Mohamed Abdel Wahab, Tamer Mohamed Al-Khaderi Mahmoud Saudi, Ahmed Ali Saeed Al-Mawafi Al-Mutawalli Al-Mawafi, Dr. Mohamed Essam Ibrahim Al-Tarsawi, Khaled Hassan Ahmed Hassan Shabria, and Mohamed Ahmed Mohamed Hassan Nasr.

