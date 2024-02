Minério de ferro tem desempenho misto com investidores reavaliando cenário de demanda da China

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian acentuaram a queda nesta quinta-feira, enquanto os preços em Cingapura se recuperaram, à medida que os investidores reavaliavam as perspectivas de demanda na China, principal mercado consumidor do minério, em meio aos problemas imobiliários e esforços de estímulo.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 0,36%, a 968 iuanes (134,79 dólares) a tonelada, estendendo sua queda para a terceira sessão.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subia 1,09%, a 131,20 dólares a tonelada.

Os preços do principal ingrediente da fabricação de aço permaneceram sob alguma pressão, já que "o aumento da incerteza no setor imobiliário da China e os fracos dados fabris pesaram sobre o sentimento", disseram analistas do banco ANZ em uma nota.

As preocupações com a recuperação do setor imobiliário, o principal consumidor de aço da segunda maior economia do mundo, ressurgiram depois que um tribunal de Hong Kong ordenou, na segunda-feira, a falência da gigante imobiliária endividada China Evergrande Group.

Entretanto, os recentes esforços de Pequim para apoiar seu setor imobiliário ajudaram a aliviar parte dessas preocupações.

Um projeto imobiliário estatal recebeu o primeiro empréstimo para desenvolvimento sob o chamado mecanismo de lista branca e mais duas grandes cidades diminuíram as restrições para a compra de casas, informou a mídia estatal, à medida que aumentam as preocupações sobre a falência da Evergrande.

Além disso, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Desenvolvimento Agrícola da China fornecerão linhas de crédito no valor de 142,6 bilhões de iuanes para financiar a renovação de "vilas urbanas" na cidade de Guangzhou, no sul do país, informou o governo municipal.

Os preços das casas novas na China subiram em janeiro, no ritmo mensal mais rápido desde agosto de 2021, de acordo com uma pesquisa.

(Reportagem de Zsastee Ia Villanueva e Amy Lv)