Tio e namorado são presos suspeitos de elo com morte de menino venezuelano

O tio do menino venezuelano que foi achado morto ontem e o namorado dele foram presos suspeitos de envolvimento com a morte da criança em Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Tio era tutor do menino. Os depoimentos do tio e do namorado, e o comportamento do familiar do menino quando os investigadores chegaram com os cães farejadores perto do local onde o corpo foi achado chamaram a atenção da polícia. O parente suspeito morava com o menino e com a avó da criança. O casal foi preso temporariamente nesta madrugada.

Dupla detida não confessou o crime. Familiares do namorado foram à delegacia e se colocaram à disposição para prestar esclarecimentos, informou a delegada Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Menino temia o tio, diz delegada. Aleixo declarou que havia um receio pelo tio ser "muito bravo". Apesar disso, ela informou que "não se tem relatos de agressão física ou espancamento" do familiar contra a criança. A chefe do DHPP afirmou ainda que a polícia tem certeza que o tio foi quem saiu para procurar o garoto em um campo de futebol, último lugar em que a criança esteve antes de desaparecer.

Parentes da vítima e vizinhos também estão sendo ouvidos. Os investigadores estão fazendo outras diligências nas áreas do desaparecimento e onde o corpo foi achado. A Polícia Civil ainda aguarda os laudos solicitados ao IML (Instituto Médico Legal).

Como os nomes dos detidos não foram divulgados pela polícia, a reportagem não conseguiu entrar em contato com a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Menino estava desaparecido e foi achado morto. O corpo foi encontrado em um campo aberto e estava em avançado estado de decomposição. O corpo estaria no local há pelo menos quatro dias, informou Ivalda Aleixo, diretora do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Ainda não se sabe qual é a causa da morte. Um exame necroscópico foi solicitado para descobrir a causa e encontrar possíveis lesões no corpo do menino. "Aparentemente, [o corpo não tinha] marca de tiro ou cortes contundentes, nada", declarou Aleixo.

Investigações estão avançadas, diz diretora. Ivalda Aleixo explicou que o DHPP, responsável pelo caso, já ouviu várias pessoas desde quando foi informado do desaparecimento, na segunda-feira (29), e agora seguirá com os trabalhos para elucidar o caso.

Tio do menino informou que a criança sumiu no sábado (27). Porém, o caso só foi registrado na polícia na segunda-feira (29), quando as buscas foram iniciadas. Os investigadores chegaram a solicitar as imagens das câmeras de segurança do local onde o menino foi visto pela última vez.